Mark McMorris, le miraculé des pentes (vidéos + photos)

Après avoir failli mourir, il y a trois mois, alors qu'il dévalait les pentes dans une zone reculée de la Colombie-Britannique, le surfeur canadien Mark McMorris surprend tous les pronostics de réadaptation.

Mark McMorris n'a jamais eu froid aux yeux. Il est prêt à tout pour épater la galerie avec des sauts vertigineux et spectaculaires. D'ailleurs, il a remporté la médaille de bronze en slopestyle aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

À la fin du mois de mars, alors que sa saison de compétition internationale était terminée, il est allé skier, avec son frère aîné, sur des pentes dans une zone reculée de la Colombie-Britannique.

Grave accident

En raison du brouillard, il a quitté un peu le sentier et après avoir sauté une falaise, il a atteri sur un arbre et a subi de nombreuses blessures: fracture à la mâchoire, fracture au bras gauche, rupture de la rate, fracture pelvienne, fractures aux côtes et un affaissement pulmonaire. Il a dû être héliporté de Whistler vers Vancouver, où il a subi une intervention chirurgicale d'urgence.

«Je l'ai frappé de plein fouet en plein vol, a raconté McMorris. Ce n'était pas un petit arbre, et il n'y avait pas de branches pour amortir le coup. Je l'ai heurté de plein fouet du côté gauche de mon corps. J'ai effectué une culbute avant et une vrille complète et lorsque je me suis retourné, il était tout simplement là. Puis, ç'a juste été un gros - boom. Je me suis tout cassé, environ 16 os, d'un seul coup. C'était comme un accident de voiture.

«Après avoir frappé l'arbre, j'étais couché là et j'avais la certitude que je ne ferais plus jamais je surf des neiges, a-t-il mentionné. J'étais éveillé et j'attendais. Dès que l'hélicoptère est arrivé, environ 90 minutes plus tard, je me suis endormi. Je me souviens de chaque seconde d'attente, alors que j'essayais de survivre parce que je venais de me rompre la rate et que ma mâchoire était grande ouverte. Je vomissais. Je croyais que j'allais mourir - littéralement.»

Past week has been the hardest week of my life.

sorry for the silence.. I almost died and now I'm trying to get better.

Stories are coming?? — Mark McMorris (@markmcmorris) 31 mars 2017

Thank you for the support through this..... It's been felt deeply.

Thankful for the fact that I'm going to ride again...???? pic.twitter.com/4tXOmN2j4X — Mark McMorris (@markmcmorris) 3 avril 2017

Un miracle

Après avoir passé 10 jours à l'hôpital et avoir été pratiquement immobilisé pendant environ un mois, McMorris a commencé son processus de réadaptation.

Day one of rehab baby..

LETS GOOO pic.twitter.com/Mow4PVxJ1C — Mark McMorris (@markmcmorris) 13 avril 2017

«Quand tu te blesses, tu te dis: ''Oh, c'est triste, mais j'ai hâte de pouvoir retourner sur ma planche, a dit McMorris. Cette fois-ci, c'était plutôt: ''J'ai hâte de pouvoir recommencer à bouger, ou juste - vivre''.

«Je me sens bien, très bien, a-t-il dit. Après tout ce qui m'est arrivé, j'ai l'impression d'être en bien meilleure forme que ce que j'anticipais à ce stade-ci de ma rééducation.»

Trying to find the groove again? pic.twitter.com/4uzzhnd8H2 — Mark McMorris (@markmcmorris) 12 juin 2017

Like skating on the moon ??#waitforit pic.twitter.com/HPX9teuHFC — Mark McMorris (@markmcmorris) 28 juin 2017

Si tout se passe bien, l'athlète canadien sera vraisemblablement l'un des favoris pour grimper sur le podium en Big Air et en slopestyle aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud, l'hiver prochain.

