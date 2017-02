Mikaël Kingsbury poursuit sa lancée

Mikaël Kingsbury

TAZAWAKO, Japon - Pour une deuxième fois en autant jours, Mikaël Kingsbury a raflé l'or en remportant l'épreuve masculine de bosses en parallèle de la Coupe du monde de ski acrobatique, dimanche, à Tazawako, au Japon.

Lors de la finale, Kingsbury a eu le meilleur sur le Français Benjamin Cavet.



Le Québécois était monté sur la première la première marche du podium, samedi, lorsqu'il avait devancé son compatriote Philippe Marquis lors de l'épreuve de bosses.



Marquis s'est classé cinquième, tandis que Simon Pouliot-Cavanagh s'est emparé du 11e rang. Les Québécois Marc-Antoine Gagnon (17e), Laurent Dumais (21e) et le Canadien Luke Ulsifer (38e) prenaient également part à la compétition.



Chez les dames, l'Américaine Jaelin Kauf a terminé en tête de l'épreuve.



Chloé Dufour-Lapointe a complété l'épreuve au pied du podium, s'emparant du 4e rang. Ses soeurs Maxime et Justine ont respectivement pris les 8e et 12e échelons.



La Canadienne Andi Naude, médaillée d'argent samedi, a abouti au sixième rang.



Audrey Robichaud a pour sa part terminé en septième place tandis qu'Alex-Anne Gagnon a mis la main sur la 13e position.



Les athlètes se rendront maintenant au Bokwang Phoenix Park, à Pyeongchang, en Corée du Sud, pour y disputer la prochaine étape de la Coupe du monde.