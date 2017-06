Paris veut promouvoir sa candidature pour les JO de 2024

Paris veut promouvoir sa candidature pour l'organisation des Jeux olympiques de 2024 en transformant quelques-uns de ses sites les plus célèbres en un grand terrain de sport pendant deux jours.

Ainsi, on organisera des courses de 100 mètres sur une piste d'athlétisme flottante sur la Seine, des plongeons de haut vol dans la rivière, du cyclisme autour de l'Arc de Triomphe et d'autres événements pour montrer la convivialité de la capitale française pour les jeux.



Les plongeurs ont démontré leurs talents, vendredi, à partir de tremplins installés sur le pont Alexandre III qui enjambe la Seine, les kayakistes ont pagayé sur la rivière et des démonstrations de trampoline se sont déroulées au musée d'art du Petit Palais.



Les Parisiens ont également été invités à pédaler autour de l'Arc de Triomphe, samedi matin, où la frénétique circulation des véhicules sera interrompue pendant trois heures.



Paris est en compétition avec Los Angeles pour obtenir l'organisation des Jeux de 2024.