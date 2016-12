Trump appuie la candidature de L.A. pour les JO de 2024

Le président élu Donald Trump a discuté au téléphone avec le président du Comité international olympique (CIO) afin d'exprimer son appui à la candidature de Los Angeles pour l'organisation des Jeux d'été de 2024.

Le comité responsable de la candidature de Los Angeles a déclaré sur Twitter que Trump avait discuté avec le président du CIO Thomas Bach «afin d'exprimer son appui» au mouvement olympique et «aux plans de la ville pour organiser de grands jeux».



Los Angeles, qui lutte avec Paris et Budapest, en Hongrie, tente d'offrir aux États-Unis leurs premiers jeux d'été depuis ceux d'Atlanta en 1996. Le CIO dévoilera son choix de la ville-hôte le 13 septembre 2017 à Lima, au Pérou.



Trump s'est entretenu avec le maire de Los Angeles Eric Garcetti la semaine dernière et lui a exprimé son appui d'une candidature olympique.



La sprinteuse américaine Allyson Felix a tenté d'atténuer les préoccupations du CIO à la suite de l'élection de Trump lors d'un discours présenté devant les délégués du mouvement olympique le mois dernier à Doha, au Qatar. «S'il vous plaît, ne doutez pas de nous. La diversité de l'Amérique est notre principal atout», a-t-elle notamment dit.