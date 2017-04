3 M$ pour améliorer le stade Saputo

(98,5 Sports) - Tel que mentionné cet hiver par Joey Saputo, l'Impact de Montréal a injecté trois millions de dollars dans son stade, afin de le rendre plus moderne et plus agréable pour les amateurs.

Les travaux ne sont pas tous terminés, mais le seront, en grande partie, d’ici le match d’ouverture samedi.

Ce que les gens remarqueront le plus, c’est l’espace. Sous les estrades, plus de 10 000 pieds carrés d’espace de circulation ont été ajoutés.

En reculant plus profondément les concessions alimentaires sous les estrades, on se retrouve avec beaucoup plus d’espace pour marcher. C’était un des aspects dont certains amateurs se plaignaient.

Par ailleurs, une centaine d’écrans de télévision seront ajoutés un peu partout dans le stade pour que ceux qui ne sont pas à leur siège puissent continuer de suivre l’action.

En plus de cela, deux écrans géants seront montés aux deux extrémités du stade, là où les gens circulent le plus.

Plus proche de l’action

Aux abords du terrain, l’Impact a fait ajouter des sièges qui seront si près de l’action qu’il sera pratiquement possible de toucher aux joueurs durant le match. Le club de la tour a été agrandi et une loge a été ajoutée.

À l’extérieur des limites de jeu, le gazon naturel a été remplacé par du gazon synthétique. Ces zones devenaient souvent très usées et devenaient difficiles à entretenir. C’est pour ces raisons que la décision a été prise.

Bouffe santé

Des concessions alimentaires santé ont aussi été ajoutées, offrant des menus végétariens et sans gluten. Par ailleurs, il sera maintenant possible de payer avec une carte de crédit partout dans le stade.

Éventuellement, le Stade Saputo deviendra complètement «WiFi».

Lundi, lors de la visite des médias, le gazon du stade Saputo était déjà passablement vert. Rappelons que le match d’ouverture aura lieu samedi après-midi face à Atlanta.

Il reste toujours 5000 billets à vendre pour ce match.

Le futur du stade Saputo

Même si des équipes comme le Toronto FC ont cru bon dépenser des dizaines de millions de dollars pour que tous les bancs soient recouverts d’un toit, ce n’est pas le plan pour le stade Saputo pour le moment.

Selon le vice-président, Richard Legendre, on regarde cette possibilité, mais les coûts associés à ce type de projet rendent l’idée presque impossible à réaliser.

On arrive à la même conclusion lorsqu’on pense à installer un système de chauffage souterrain. Chose qui a aussi été récemment installée au BMO Field de Toronto pour assurer de bonnes conditions de terrain.

(Un texte de Jeremy Filosa / 98,5 Sports)