3e victoire d'affilée pour l'impact (vidéo)

On en parle en ondes : L'après-match de l'Impact du 16 août 2017. (19:11) Publié le mercredi 16 août 2017 dans Bonsoir les sportifs Avec Jacques Thériault, Jeremy Filosa et Arcadio Marcuzzi

À lire aussi: Samuel Piette prêt pour sa rentrée montréalaise

(98,5 Sports) - Trois buts en première demie ont pavé la voie à un triomphe sans appel de 3-0 de l'Impact de Montréal face au Fire de Chicago, mercredi, au stade Saputo.

La formation de Mauro Biello remporte ainsi une troisième victoire d'affilée pour une première fois cette saison. L'Impact n'avait pas remporté trois gains consécutifs depuis 2015.

Ignacio Piatti (6e et 38e minute), avec ses 11e et 12e buts de la saison, ainsi que Matteo Mancosu (37e), dans son cas, lors d'un tir de pénalité, ont touché la cible face au Fire (12-7-5).

L'Impact (9-6-6) disputait la première rencontre d'une séquence cruciale de quatre matchs à domicile. En vertu de ce gain, la formation montréalaise s'approche désormais à deux points du sixième rang de l'Association de l'Est, porte d'entrée pour les séries éliminatoires.

Le sixième rang est présentement détenu par l'Atlanta United. L'Impact a deux points de retard sur le Crew de Columbus qui occupe le cinquième rang, mais avec deux matchs en main sur son rival.

Comme prévu, le Québécois Samuel Piette a été titularisé pour son premier match à domicile depuis son arrivée à Montréal.

Biello avait opté pour le même onze partant qui avait vaincu l'Union 3-0 à Philadelphie, samedi dernier. Il a été récompensé par une autre belle performance de son groupe. L'Impact a inscrit un deuxième jeu blanc de suite pour une première fois depuis octobre 2015.

Du grand Piatti



Les défenseurs du Fire ont été étourdis par les actions de Piatti, Mancosu et Blerim Dzemaili en première demie.



Christian Dean a été le premier à gaffer à la sixième minute, quelques instants après qu'il eut fait son entrée en relève à Joao Meira, blessé. Le dégagement de Dean après un centre de Patrice Bernier a dévié contre Piatti, qui a ensuite été le premier à se rendre au ballon dans la surface de réparation des visiteurs. Piatti a par la suite calmement battu le gardien Matt Lampson avec un petit lob.



L'Impact a vécu une petite frayeur à la 28e minute, quand le défenseur central Laurent Ciman a semblé se blesser à une cheville en retombant au sol après avoir sauté pour dégager un ballon. Après quelques minutes inquiétantes, Ciman est finalement resté dans le match.



Mancosu cogné à la porte à la 33e minute, mais il a manqué d'espace après s'être échappé derrière la défensive du Fire et son tir est allé directement dans les jambes de Lampson.



Deux minutes plus tard, Mancosu a obtenu une autre belle occasion, mais son tir a raté le cadre.



La troisième fois a été la bonne pour l'attaquant italien. Lampson l'a fauché dans la surface des visiteurs à la 36e minute, forçant l'arbitre Nima Saghafi à appeler un penalty. Mancosu a visé juste à partir du point de pénalité, marquant son quatrième but de la saison.



Dès la reprise du jeu, Piatti s'est retrouvé en un contre un avec l'arrière Jonathan Campbell. Au lieu de tenter de la contourner, Piatti a plutôt opté pour un tir magistral d'une vingtaine de mètres du côté éloigné, ne laissant aucune chance à Lampson.



Devant un important déficit, le Fire n'a pas été particulièrement menaçant en deuxième demie.



David Accam a fait mouche à la 58e minute, mais le but a été rapidement annulé puisqu'il était en position de hors-jeu. Accam a ensuite été frustré par le gardien Evan Bush à la 68e minute, alors qu'il n'avait pas beaucoup d'espace pour tirer.



À l'autre bout du terrain, Lampson a privé Mancosu d'un doublé en le stoppant en échappée à la 77e minute.

(Avec La Presse canadienne)