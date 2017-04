Ballou et Bernier avec le Canada?

(98,5 Sports) - Patrice Bernier et Ballou Jean-Yves Tabla pourraient bientôt recevoir l'appel du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale canadienne, Octavio Zambrano.

Un texte de Jeremy Filosa

Ce dernier, qui a récemment été embauché pour remplacer Benito Floro, se dit ouvert à l'idée d'inviter les deux joueurs de l’Impact pour ses prochains matchs.

En entrevue à RDS, Zambrano a dit que malgré ses 37 ans, Bernier ne serait pas ignoré lorsque viendra le temps de réfléchir aux joueurs rappelés.Selon lui, l’âge n’est qu’un chiffre et si le joueur peut aider le Canada à gagner des matchs, il fera partie de la formation.

Pour une raison inconnue, Floro ne faisait plus appel à Bernier, et ce depuis des années, malgré ses belles performances en MLS.

Floro avait une façon particulière de gérer, lui qui refusait, entre autres, d’inviter des joueurs comme Jonathan Osorio, à cause de conflit personnel avec le milieu du Toronto FC.

Floro espérait relancer le programme canadien en laissant la place presque uniquement aux jeunes. Mais il a connu bien peu de succès.

Le Canada peut-il vraiment se priver du meilleur passeur de la MLS? Au moment d'écrire ces lignes, Bernier trône au sommet à ce chapitre avec quatre passes.

Et Ballou dans tout cela?

En parlant de jeune, il y en a un qui vient d’avoir 18 ans et qui vient de marquer son premier but en MLS qui pourrait être disponible.

Le hic, c’est que Ballou a souvent répété qu’il rêvait de jouer avec l’équipe nationale de la Côte d’Ivoire.

Zambrano espère que Ballou choisira de se joindre au Canada, le pays qui lui a donné la chance de se développer en tant que joueur de soccer.

Selon lui, Ballou aurait avantage à jouer pour le Canada et il espère être fixé sous peu dans ce dossier, espérant pouvoir compter sur lui le plus rapidement possible.