Bernier, Crépeau et Jackson-Hamel sur l'équipe nationale

MONTRÉAL - Le vétéran milieu de terrain Patrice Bernier, le gardien Maxime Crépeau ainsi que l'attaquant Anthony Jackson-Hamel font partie des 23 joueurs sélectionnés au sein de l'équipe nationale canadienne en vue du tournoi de la Gold Cup de la CONCACAF, qui aura lieu du 7 au 26 juillet, aux États-Unis.

L'équipe nationale débutera sa préparation pour le tournoi dès mercredi à Toronto, au lendemain de la finale du Championnat canadien entre l'Impact et le Toronto FC.

Au sein du groupe A, le Canada affrontera en lever de rideau la Guyane, le 7 juillet, au Red Bull Arena, au New Jersey. L'équipe disputera son deuxième match face au Costa Rica, le 11 juillet au BBVA Compass Stadium, à Houston, avant de conclure la phase de groupes contre le Honduras, le 14 juillet au Toyota Stadium, à Dallas.

Les quarts de finale du tournoi auront lieu les 19 et 20 juillet, suivis des demi-finales, les 22 et 23 juillet, et de la finale, le 26 juillet au Levi's Stadium, à Santa Clara, en Californie.

Bernier, âgé de 37 ans, a récolté deux buts et cinq passes décisives en 54 matchs, dont 39 départs, avec l'équipe canadienne. Il a pris part à la Gold Cup de la CONCACAF en 2005, 2007 et 2009, de même qu'aux matchs de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA en 2004, 2008 et 2012.

Il a atteint le plateau des 50 matchs en carrière avec le Canada, le 9 septembre 2014, contre la Jamaïque.

Crépeau, âgé de 23 ans, a été titularisé pour un premier match en carrière avec l'équipe nationale canadienne le 5 février 2016, lors d'un match amical contre les États-Unis. Il a aussi été convoqué par la sélection nationale pour les troisième et quatrième rondes des qualifications de la CONCACAF pour la prochaine Coupe du monde en 2018.

Il a entrepris sept matchs avec l'équipe canadienne des moins de 23 ans en 2015, soit deux matchs lors des Jeux Panaméricains et cinq matchs du tournoi de qualification de la CONCACAF pour les Jeux olympiques 2016.

Jackson-Hamel, âgé de 23 ans, a marqué deux buts en quatre matchs avec l'équipe nationale. Il a inscrit son premier but sur la scène internationale le 22 janvier 2017, lors d'un match amical contre les Bermudes. Puis il a remis ça le 13 juin dernier contre Curaçao, au Stade Saputo à Montréal.

Il a aussi pris part à cinq matchs avec l'équipe U23, dont quatre comme titulaire, lors du tournoi de qualification de la CONCACAF pour les Jeux olympiques, en octobre 2015.