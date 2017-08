«C'est un as dans notre jeu» - Biello sur Jackson-Hamel

(98,5 Sports) - L'entraîneur de l'Impact de Montréal, Mauro Biello, semblait soulagé et satisfait de la performance de ses joueurs après leur victoire de 2-1 contre l'Orlando City SC, samedi soir.

«Il y avait de bonnes performances de notre part. On est resté calme après avoir accordé le but. On a su rester sur le plan de match», a indiqué l’entraîneur, félicitant aussi ses joueurs qui ont gardé le rythme tout au long de la rencontre.

Il a aussi salué le travail des vétérans de l’équipe. «Ils se sont levés aujourd’hui. On avait besoin de ça, qu’ils performent à leurs meilleures capacités.»

Quant au héros du match, Anthony Jackson-Hamel, il n’avait que de bons mots. «C’est un as dans notre jeu. Il a été très important pour nous cette année», a ajouté Biello.

Le principal intéressé était largement satisfait de sa performance, mais ne s’est pas caché qu’il aimerait changer de rôle.

«Moi ce que je veux c’est être partant, je ne m’en cache pas. Je veux continuer de gagner la confiance de l’entraîneur», a expliqué le numéro 24.