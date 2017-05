(98,5 Sports) - Samedi, l'Impact de Montréal tentera de mettre la main sur une deuxième victoire consécutive alors qu'il affrontera le Crew de Columbus, au stade Saputo.

Le match est diffusé au 98,5 FM dès 16h30 avec l’émission d’avant-match.

Fort de sa première victoire acquise le week-end dernier, l’Impact de Montréal (2-3-4; 10 points) est de retour devant ses partisans pour y disputer le premier de deux matchs à domicile. Son adversaire sera le Crew de Columbus (5-5-1; 16 points).

Bien que les amateurs montréalais veulent voir leur équipe remporter une deuxième victoire de suite, ils sont surtout fébriles d’assister au premier match du nouveau joueur désigné de l’Impact, le milieu de terrain suisse Blerim Dzemaili , arrivé à Montréal plus tôt cette semaine.

Un match de six points

L’analyste Vincent Destouches est d’avis que l’Impact se doit de finir la rencontre avec trois points pour grimper au classement. Actuellement, l'Impact se retrouve au 10e rang dans l'Est, six points derrière le Crew qui détient le quatrième rang de l'Association de l'Est.

«L’Impact, c’est une équipe qui est terriblement inconstante cette année. C’est donc le bon moment d’aller chercher du momentum. L’Impact n’a jamais subi deux défaites consécutives, mais n’a jamais gagné deux matchs de suite non plus. Il faut venger la défaite à domicile subie face aux Whitecaps de Vancouver, on doit ça aux partisans montréalais.

«Columbus, c’est un adversaire direct. C’est un match de six points, car il y a six points d’écart entre les deux équipes. À l’issue de ce match, ça peut être réduit à trois points ou agrandi à neuf.»

Ne pas les prendre à la légère

Pour sa part, le descripteur des matchs de l’Impact au micro du 98,5 FM, Jeremy Filosa, met en garde le onze montréalais de ne pas sous-estimer son adversaire.

«Il ne faut pas prendre le Crew à la légère. C’est quand même une équipe qui connaît du succès cette année. Ils sont capables de remplir le filet.

«Je ne peux pas croire que l’Impact ne sortira pas avec une énergie renouvelée. On a tellement hâte de voir Dzemaili sur le terrain. Je suis pratiquement certain qu’il sera dans le onze partant. Quoi de mieux qu’un match à domicile pour aller chercher une deuxième victoire consécutive pour l’Impact!»