Championnat canadien: l'Impact affrontera les Whitecaps

MONTRÉAL - L'Impact de Montréal sera opposé aux Whitecaps de Vancouver lors des demi-finales du Championnat canadien.

L'Association canadienne de soccer a dévoilé jeudi l'horaire de la 10e édition du tournoi.



En vertu du classement de la saison 2016 en MLS, l'Impact, deuxième tête de série, affrontera les Whitecaps, troisièmes têtes de série, lors des demi-finales du tournoi. La première manche de la série aller-retour au total des buts sera présentée le 23 mai au BC Place et la deuxième manche aura lieu le 30 mai au stade Saputo.



Dans l'autre demi-finale, le Toronto FC affrontera le vainqueur de la série entre le FC Edmonton, de la NASL, et le Fury d'Ottawa, qui évolue maintenant en USL.



La finale sera disputée les 20 ou 21 juin, et 28 juin.



En raison du nouveau format de la Ligue des Champions de la CONCACAF, qui place un représentant canadien dans la phase II à partir de mars 2018, une série éliminatoire canadienne entre le gagnant de l'an dernier, le Toronto FC, et le champion de 2017 sera disputée le 9 août à Toronto pour déterminer qui passera à l'étape suivante. Si le Toronto FC gagne à nouveau cette année, cette série ne sera pas présentée.



Nouveauté en 2017, Soccer Canada a ajouté un règlement de composition canadienne. Au moins trois Canadiens devront être inclus dans chaque formation partante au cours de la compétition.