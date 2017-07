Deian Boldor, c'est maintenant officiel

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal a annoncé, jeudi, que l'arrivée du défenseur central Deian Boldor était maintenant officielle.

Boldor arrive à Montréal à la suite d'un prêt du Bologne FC qui durera jusqu'au 30 juin 2018. L'Impact a toutefois l'option de prolonger le prêt si l'expérience avec le joueur roumain s'avère positif.

Dès qu'il recevra son permis de travail et son certificat de transfert international, Boldor pourra se joindre à l'Impact.

«Nous sommes heureux d'accueillir Deian en prêt de Bologne, qui illustre une fois de plus la synergie et la collaboration entre les deux clubs, a dit le directeur technique Adam Braz. Deian est un jeune défenseur central gaucher qui a une grande présence physique et qui nous offrira un profil différent de nos autres défenseurs centraux. Il a démontré un fort désir de se joindre à nous et il est très motivé à nous aider à atteindre nos objectifs. »

DEIAN BOLDOR

Position : Défenseur central

Taille : 6'2''

Poids : 180 lbs

Naissance : 3 février 1995, Timisoara, Roumanie

Citoyenneté : Roumanie

Dernier club: Bologna FC

Acquisition : 20 juillet 2017

(Avec PC, Impact de Montréal)