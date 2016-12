Donny Toia choisi par Atlanta... puis échangé!

(98,5 Sports) - Ça n'a pas pris de temps. L'Impact de Montréal a perdu les services du jeune défenseur Donny Toia, qui a été choisi par l'équipe du Atlanta United FC, dès le premier tour du repêchage d'expansion de la MLS mardi.

Quelques heures après l'avoir sélectionné, le Atlanta United FC l'a échangé au Orlando City SC en retour d'un choix de premier tour au Super repêchage de la MLS qui aura lieu le 13 janvier prochain à Los Angeles.

Âgé d'à peine 24 ans, Toia n'avait pas été protégé par l'Impact.

L'Américain a disputé 48 matchs, dont 44 comme titulaire, au cours des deux dernières saisons avec Montréal.

Il a disputé un total de 75 parties dans la MLS, dont 68 comme partant.

Puisque Donny Toia a été réclamé, aucun autre joueur de l'Impact ne pourra être choisi par Atlanta ou Minnesota, les deux nouvelles équipes de la MLS.

Thank you Donny Toia for great service and helping team get back on its feet since 2015. All the best and you will be missed. #imfc #atlanta