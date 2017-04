Drogba devient joueur-proprio du Phoenix Rising FC

(98,5 Sports) - L'ancienne vedette de l'Impact de Montréal, Didier Drogba, est revenu en Amérique du Nord. Il évoluera comme joueur et fera partie de l'équipe de propriétaires du Phoenix Rising FC, un club de soccer qui évolue dans la United Soccer League (USL).

C'est l'athlète ivoirien lui-même qui a annoncé cette nouvelle par le biais de son compte Twitter, mercredi en fin de journée.

En plus d'évoluer comme joueur au sein de l'équipe qui évolue actuellement dans la United Soccer League (USL), Drogba devient aussi un des actionnaires de la formation qui espère accéder à la MLS éventuellement.

Drogba était sans contrat depuis la fin de la dernière saison avec l'Impact.

Happy to announce I have signed with @PHXRIsingFC and will be part of the ownership group hoping to take Phoenix to the MLS #Drogba2PHX pic.twitter.com/h1eefmqgJL