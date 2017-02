Drogba fait volte-face: il n'ira pas au Brésil

Valeu @corinthians ??

Sur la lettre envoyée aux représentants de l’attaquant ivoirien, on peut y lire les détails auxquels a accepté de se plier l’équipe sud-américaine :

-un contrat d’un an qui se terminera le 31 décembre 2017.

-un salaire mensuel de 120 000$ US.

-six billets aller-retour pour une destination européenne en première classe.

-la location d’une maison, dans un quartier huppé, d’une valeur d’environ 20 000$ par mois.

-une camionnette blindée.

-un traducteur Anglais/Portuguais à temps plein.

-des bonis s’il est le meilleur marqueur de la ligue Paulista ou de la ligue du Brésil.

L’offre, signée par le président Roberto de Andrade et déposée le 23 janvier 2017, stipulait aussi que Drogba devait donner une réponse dans les 48 heures.

Mais le dossier ne semble pas avoir évolué depuis ce temps.

Voici le document:

(Un texte de Jeremy Filosa / 98,5 Sports)