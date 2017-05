Dzemaili devrait jouer en position de 10 face au Crew

(98,5 Sports) - Le nouveau joueur désigné de l'Impact, Blerim Dzemaili, se considère comme un joueur très versatile, à l'aise avec les changements. Reconnu comme un milieu capable de jouer dans les deux sens du terrain, le Suisse se dit apte à occuper n'importe quelle position de milieu. Il a même avoué déjà avoir évolué au poste de défenseur latéral droit.

Mais c’est en 10 qu’il risque de faire ses débuts avec sa nouvelle équipe, samedi, face au Crew de Columbus. Du moins, c’est ce que laissent entendre les discussions qu'il a eues avec Mauro Biello. Lui qui désirerait, pour l’instant, poursuivre dans son 4-2-3-1.

«Il m’a dit que pour l’instant il voulait continuer avec le même schéma. Dans ce cas, je pense que je jouerai en 10, a-t-il expliqué après son point de presse officiel jeudi.

«C’est bien correct avec moi puisque je ne suis pas un classique numéro 10, mais je joue la position à ma manière. Même si c’est une position normalement plus offensive, je ne me gênerai pas pour revenir aider derrière.»

Dzemaili s’est dit très à l’aise avec ce rôle, jouant directement derrière l’attaquant de pointe.

Pour ce qui est du 4-3-3 - qu’il avoue préférer - il est certain que le temps viendra aussi d’utiliser ce schéma.

Si tout porte à croire qu'il verra un peu d'action contre Columbus, l'athlète de 31 ans a avoué qu'il aimerait être sur le onze partant.

« J’espère bien que oui», a-t-il déclaré avant de retraiter vers le vestiaire du Centre d’entrainement Nutrilait.

Un contrat en deux temps

Pour le moment, Dzemaili demeure en prêt de Bologne. Il le sera jusqu’à la fin de la saison 2017. Par contre, tout est en place pour que les deux camps prolongent leur entente éventuellement.

« Nous avons une entente verbale, a expliqué Joey Saputo. Ça va nous donner toute l’année pour réfléchir à la façon dont cette prolongation de contrat sera structurée. »

Saputo a aussi avoué que le transfert de Dzemaili vers Montréal a été plus compliqué que prévu, étant donné ses performances impressionnantes à Bologne. Mais que, pour le bien de tous, il était préférable que Dzemaili vienne tout de suite à Montréal. Par contre il sait bien que l’ascenseur devra éventuellement revenir à Bologne, qui a aussi accepté de céder Matteo Mancosu à l’impact l’an dernier.

Ballou en Italie?

Si l’Impact en doit une à Bologne, est-ce qu'on peut en déduire que Ballou Jean-Yves Tabla risque de s'y retrouver?

Saputo n’a pas fermé la porte à cette option.

«Quand j’ai parlé de synergies entre mes deux clubs, c’est une synergie qui doit aller dans les deux sens. Si Bologne peut nous aider à emmener des joueurs à Montréal, l’inverse doit aussi être vrai. C’est aussi une opportunité pour nos meilleurs jeunes joueurs de l’académie de gouter au soccer d’Europe, pour ceux qui sont de ce calibre.»

Saputo a par contre expliqué qu’il y avait un nombre limite de jeunes joueurs étrangers qui pouvaient se joindre à un club européen et que chaque dossier sera traité individuellement.

Que sait Dzemaili de la MLS?

Après avoir discuté avec Marco Di Vaio, maintenant directeur général à Bologne, Marco Donadel, un ancien coéquipier à Naples et Tranquillo Barnetta, un ancien de l’Union avec qui il a joué avec l’équipe nationale suisse, Dzemaili sait un peu à quoi s’attendre de cette ligue.

«Je sais que c’est un jeu plus physique ici. Même mon entraineur à Bologne Roberto Donadoni me l’a dit. Il m’a rappelé de ne pas prendre cette ligue à la légère. La bonne chose, c’est que je suis un gars qui aime le changement. Donc ça va me permettre de découvrir un nouveau style de soccer. »

Et l’arbitrage?

Dzemaili est bien au fait que l’arbitrage en MLS est souvent critiqué, mais il prend cela avec un grain de sel.

«J’ai lu l’entrevue donnée par Bastian Schweinsteiger (l'attaquant allemand du Fire de Chicago) cette semaine à ce sujet et j’ai vu que selon lui il y a des améliorations à apporter. Mais l’arbitrage n’est jamais parfait, peu importe où tu joues. Ils ont leur style ici et la MLS est en évolution et l’arbitrage évoluera aussi avec le calibre de jeu. Ceci dit, nous devons comprendre que c’est nous qui venons ici d’Europe, et c’est à nous de nous ajuster à eux. »