En direct: Impact 0 - Union 2, 1re demie

À la suite d'une victoire à domicile la semaine dernière, l'Impact de Montréal affronte l'Union de Philadelphie, cet après-midi. Le onze montréalais tentera de remporter un première victoire à l'étranger cette année.

Première demie

5e minute - But de l'Union - Profitant du manque de conviction des joueurs de l'Impact dans son territoire, Roland Alberg (1er) marque le premier but du match.

23e minute - But de l'Union - Lors d'un duel aérien, C.J. Sapong (4e) profite d'une belle passe de son coéquipier pour faire dévier le ballon de la tête.

C.J. Sapong joue très depuis le début de cette rencontre.

________________________________________________________________________

La rencontre est également radiodiffusée au 98,5 Sports.

________________________________________________________________________

Texte d'avant-match

L'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal Mauro Biello a répété à ses joueurs cette semaine qu'il ne fallait pas prêcher par excès de confiance.

Ce n'est pas parce qu'ils viennent de signer leur première victoire de la saison en Major League Soccer et qu'ils affrontent ce week-end une équipe moribonde, l'Union de Philadelphie, qu'ils doivent tenir pour acquis qu'ils obtiendront trois points de classement.



«C'était ma priorité cette semaine, a dit Biello, dont le club affrontera l'Union chez elle samedi après-midi. Nous devons aborder ce match avec un sentiment d'urgence, comme si nous étions en séries éliminatoires.»



Même s'il vient de signer une importante victoire de 2-1 à domicile contre l'Atlanta United, l'Impact (1-2-3) est toujours 10e au classement de la ligue, alors que l'Union (0-4-2) vient immédiatement derrière en 11e place.



Ceci étant dit, le onze montréalais n'a pas connu la victoire à ses 14 derniers matchs, soit depuis un gain de 2-0 contre le Sporting de Kansas City le 27 août dernier, une séquence de 0-10-4 qui inclut une défaite contre le Toronto FC dans un match éliminatoire en octobre.



La foule aurait hué l'Union alors qu'elle sortait du terrain après avoir encaissé une défaite de 2-0 samedi dernier contre le New York City FC, sa quatrième d'affilée. L'Union a été dominée 11-5 au chapitre des buts marqués cette saison.



L'entraîneur-chef Jim Curtain a jonglé avec sa formation de départ dans l'espoir de trouver une combinaison gagnante, et jusqu'ici aucune n'a fonctionné.



Biello considère cependant la formation de la Pennsylvanie comme étant une bête blessée, donc dangereuse, plutôt qu'une proie facile.



«Le match que j'ai vu, je considère qu'ils ont été malchanceux, a-t-il mentionné. Si on regarde les 10 premières minutes (contre le NYCFC), s'ils avaient été un peu plus allumés, ils auraient pu prendre les devants.



«Une chose que j'ai apprise dans cette ligue, c'est que la parité est telle que chaque match est un défi. Oui, c'est une équipe qui a des problèmes à domicile, mais nous nous attendons à un match difficile parce que nous sommes conscients qu'ils ressentent un sentiment d'urgence d'obtenir cette première victoire. Nous devrons être prêts.»



D'autre part, l'Impact n'a pas gagné à Philadelphie (0-2-4) depuis son arrivée en MLS en 2012. Et il a une fiche de 0-2-2 à l'extérieur cette saison.



«Nous nous trouvons dans la même situation qu'Atlanta la semaine dernière; nous affrontons une équipe qui connaît des difficultés et qui est à la recherche d'une première victoire à domicile, a mentionné le défenseur latéral droit de l'Impact Chris Duvall. Nous sommes conscients que nous affrontons une équipe désespérée, qui est prête à se battre.»