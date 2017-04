En direct: Impact 1 -Whitecaps 1, deuxième demie

L'Impact de Montréal affronte les Whitecaps de Vancouver, ce samedi, au Stade Saputo.

Première demie

41e minute - Hernan Bernardello (IMFC) reçoit un carton jaune.

29e minute - But des Whitecaps - Andrew Jacobson frappe une volée, de loin, qui passe par-dessus tout les joueurs incluant Evan Bush.

28e minute - Kyle Fisher reçoit un carton jaune.

9e minute - But de l'Impact - Marco Donadel frappe de loin, le ballon pénètre dans le filet.

5e minute - Changement pour l'Impact: Matteo Mancosu blessé, est remplacé par Anthony Jackson-Hamel.

______________________________________________________________________

Le match entre l'Impact et les Withecaps est radiodiffusé au 98,5 Sports.

_______________________________________________________________________

Texte d'avant-match

« Avec la parité dans cette ligue, chaque match est difficile, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Impact, Mauro Biello. Nous devons nous concentrer sur ce qu’il faut faire, collectivement, pour récolter tous les points à la maison. Nous affronterons un rival de l’Association Ouest avide de points, et nous devons être prêts à tout. »

En plus d’affronter le Whitecaps FC ce samedi, l’Impact retrouvera cet adversaire en demi-finale du Championnat canadien dès le 23 mai à Vancouver. Le match retour sera disputé au Stade Saputo le 30 mai. Il s’agira donc d’une occasion pour le Bleu-blanc-noir non seulement d’ajouter à son total de points en MLS, mais aussi de préparer le terrain en vue de ces deux affrontements cruciaux.

« Nous leur livrerons une chaude lutte, a assuré le milieu de terrain Ballou Jean-Yves Tabla. Nous voulons gagner lorsque nous sommes à la maison. Nous ne pouvons pas laisser l’autre équipe venir ici et prendre les points. Nous avons bien travaillé à l’entraînement et nous visons les trois points. »

L’attaquant Anthony Jackson-Hamel connaît les meilleurs moments de sa carrière en MLS, lui qui a inscrit trois buts à ses deux derniers matchs. Au fil de ces rencontres, Jackson-Hamel s’est approché à un but de l’ancien Montréalais Maxim Tissot au premier rang des buteurs formés au club. Jackson-Hamel est par ailleurs devenu le premier joueur de l’histoire de l’Impact à marquer dans deux matchs de MLS consécutifs à titre de remplaçant. Aucun joueur de l’Impact n’avait non plus inscrit deux buts dans un même match de MLS comme substitut avant Jackson-Hamel, le week-end dernier.

Nacho Piatti, qui a lui aussi marqué à ses deux dernières rencontres, n’est plus qu’à un but de rejoindre Marco Di Vaio au sommet du classement des buteurs de l’Impact en MLS, avec 34 réalisations. Di Vaio est aussi le troisième buteur de l’histoire de l’Impact, toutes divisions confondues, à égalité avec Lloyd Barker. Piatti a d’ailleurs inscrit trois buts en deux matchs en carrière contre Vancouver.

Le Whitecaps FC en difficulté sur la route

Engagé dans un parcours de Ligue des champions de la CONCACAF qui s'est achevé en demi-finale, le 5 avril dernier, le Whitecaps FC a eu peine à trouver son rythme, particulièrement sur les pelouses adverses. En cinq rencontres à l’étranger, toutes compétitions confondues, les hommes de Carl Robinson ont subi quatre défaites et obtenu un match nul – à leur premier match officiel de la saison, contre les New York Red Bulls en quarts de finale de la Ligue des champions.

Vancouver a toutefois de quoi se réjouir, puisque l’équipe semble enfin compter sur un attaquant fiable. L’ancien du Seattle Sounders FC, Fredy Montero, s’est joint au Whitecaps FC cet hiver et son rendement de quatre buts en sept matchs est encourageant pour l’attaque des siens.

« Les Whitecaps viennent ici pour prendre des points, mais c’est une belle occasion qui se présente à nous à la maison, a souligné le défenseur Ambroise Oyongo. Si nous gardons le même état d’esprit que lorsque nous sommes revenus de l’arrière à Philadelphie, nous allons bien faire samedi. »

Si la tendance se maintient, le dernier quart d’heure du match de ce samedi est à ne pas manquer : dans les cinq matchs entre l’Impact et le Whitecaps FC en MLS, il s’est marqué autant de buts dans les 15 dernières minutes que dans les 45 premières.

Toutes compétitions confondues, l’Impact a obtenu une victoire ou un match nul dans six de ses neuf matchs contre Vancouver depuis son entrée en MLS. La plus récente rencontre entre ces deux équipes s’était conclue par une victoire de 3-2 du Bleu-blanc-noir au BC Place, en lever de rideau de la saison 2016 de la MLS.

(Avec l’Impact de Montréal)