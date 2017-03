Entraînement punitif pour l'Impact

(98,5 Sports) - Les joueurs de l'Impact ont fait des heures supplémentaires mardi à l'entraînement, au Stade olympique. Convoqués à la salle vidéo à 10h30, les joueurs se sont présentés sur le terrain à 11h00, pour finalement en ressortir seulement à 13h30.

En plus de l’entraînement tactique, l’entraîneur Mauro Biello a fait courir ses joueurs. Des longueurs de terrain, ils en ont parcouru. Tout cela à cause de la contreperformance samedi à San José.

« Non je n’étais pas content, a lancé Biello. On peut perdre des matchs, on sait que c’est difficile. Mais de perdre 60% des duels et toujours être deuxième sur le ballon, ça ne m’a pas rendu heureux. »

« Eux ne nous ont pas donné d’espace, rien, zéro! Chaque fois que nos attaquants avaient le ballon, ils fermaient le jeu et doublaient la couverture. Leurs attaquants nous ont pressés durant tout le match. Ils ne nous laissaient pas sortir. C’est ça jouer au soccer contre une équipe qui est prête à se battre. »

Biello n’était clairement pas satisfait de la tenue des siens lors de ce premier match de la saison.

Le jeune Ballou Jean-Yves Tablat apprend à connaitre son nouvel entraineur-chef. Mardi, il a appris que ça ne pouvait pas toujours être rose.

«C’est sûr qu’avec le dernier résultat, le coach en demande beaucoup et nous devons lui en donner. Il faut travailler plus fort. Je pense qu’on a bien reçu le message», a-t-il complété en rigolant.

Les joueurs avaient presque tous la langue au sol lorsque l’entrainement s’est terminé. C’était aussi le cas du défenseur Hassoun Camara.

« Il y avait une nécessité pour ce type d’entrainement après la déconvenue de samedi. Ils voulaient rallier les troupes avec le travail, car à la fin, c’est ce qui paye. Les entraineurs ont décidé de nous faire travailler beaucoup plus fort. Je ne dirais pas que c’était punitif, mais on en avait besoin. On aura le temps de récupérer d’ici samedi. »

Camara ratera le match de samedi, lui qui a reçu un carton rouge à San José. Mais il a décidé d’accepter son sort et de ne pas faire appel de cette décision, même si l’arbitre lui a avoué après le match que le premier carton jaune était peut-être un peu sévère.

Victor Cabrera (hanche) et Wandrille Lefèvre (commotion) étaient à l’entrainement mardi, mais ils se sont entrainés à part des autres. Ils devraient tous deux reprendre l’entrainement régulier d’ici la fin de la semaine. Il n’est pas exclu qu’ils puissent tous deux être en uniforme samedi lors du match d’ouverture face aux Sounders de Seattle.

