FIFA: Le cheikh Ahmad al-Fahad al-Sabah est accusé de corruption et démissionne

Le cheikh Ahmad al-Fahad al-Sabah/Andrew Harnik / The Associated Press

GENÈVE, Suisse - Le cheikh koweïtien Ahmad al-Fahad al-Sabah a démissionné de son poste au sein du Conseil de la FIFA à la suite des allégations portées par la Cour fédérale américaine à l'effet qu'il aurait offert des pots-de-vin aux dirigeants de la fédération asiatique.

Le cheikh Ahmad a déclaré dimanche par voie de communiqué qu'il avait retiré sa candidature en prévision de l'élection du 8 mai au Bahreïn pour l'obtention du poste de représentant de l'Asie à la FIFA, qu'il occupe présentement. Le Koweïtien nie toujours avoir commis un méfait.



Le président de longue date du Conseil olympique d'Asie a contacté les membres du comité d'éthique de la FIFA et le CIO après que les allégations eurent été lancées dans une cour fédérale de Brooklyn jeudi dernier.



Le Guamien Richard Lai, un membre de la commission de gouvernance et de contrôle de la FIFA, a été provisoirement suspendu par la commission d'éthique de la fédération internationale après qu'il eut admis avoir touché près de 1 million $ US en pots-de-vin, notamment de la part d'une «faction» de dirigeants d'Asie tentant d'acheter l'influence de certains membres électeurs. La Confédération asiatique de football, dont Lai est membre depuis de nombreuses années, l'a aussi immédiatement suspendu de façon provisoire.



Le cheikh Ahmad a retiré sa candidature avant qu'un comité de la FIFA ne se réunisse afin de déterminer s'il était nécessaire de le suspendre de façon provisoire, lui aussi, en vertu des règles d'éthique.



Le Comité de révision de la FIFA, qui régit l'intégrité des personnes recherchant des postes supérieurs au sein de la FIFA, étudiait la candidature du cheikh depuis que les allégations ont émergé, avait rapporté l'Associated Press samedi.