Garber est fier de ce que l'Impact a accompli

À cet égard, afin de continuer à répondre aux standards du circuit, l'Impact a récemment injecté trois millions de dollars dans le but d’agrandir les coursives et d'améliorer l’expérience client.

«Je veux prendre le temps de féliciter Joey pour tout ce qu’il fait pour aider à faire grandir le soccer ici. Son engagement - et celui des autres propriétaires d’équipes canadiennes - est parmi les meilleurs dans cette ligue, et j’inclus les gros marchés.»

Des discussions entre Saputo et Garber ont eu lieu en ce sens, mais c’est finalement Chicago qui a hérité du gros évènement de mi-saison.

«Ce n’est pas une question de si mais bien une question de quand, a révélé Garber. Mais toutes les bonnes conditions doivent être réunies. C’est certain que nous en reparlerons dans un avenir pas trop lointain.»

Rapatrier les meilleurs joueurs canadiens

Garber a répété qu’il y a un plan en place pour que les clubs du Canada, qui désirent rapatrier les meilleurs joueurs canadiens, puissent obtenir de l’aide de la ligue dans le but d’assurer leur transfert. Les détails de la procédure n’ont pas encore été réglés, mais c'est une des priorités de la ligue.

Le commissaire a aussi parlé du fait que la MLS est en période de transition présentement. La MLS pousse pour obtenir des bons joueurs de soccer désignés qui ont encore beaucoup à offrir, plutôt que des anciennes vedettes en fin de carrière.

Il a notamment fait référence à Ignacio Piatti et à Blerim Dzemaili qui sont d’excellents joueurs selon lui, mais qui n’ont pas la notoriété de joueurs comme Didier Drogba.

Il avoue que dans certains marchés, c’est plus difficile. À Los Angeles et à New York - deux endroits où l'on a eu de grosses vedettes internationales - on connaît certaines baisses d’assistances cette saison, probablement à cause de cela.

La MLS, estime Garber, doit garder un juste équilibre entre les deux. Mais pour le bien de la ligue, il est important de dénicher du très bon jeune talent qui peut aussi relever le niveau du jeu.

Par ailleurs, ce n’est pas demain que la MLS a l’intention de dévoiler les salaires des joueurs, mais Garber promet de plus en plus de transparence à cet égard et que selon lui, d’ici cinq ans, ce ne sera plus un sujet de conversation.

Garber raffole de la Ligue des Champions

Dans son point de presse, le commissaire a avoué qu'il avait suivi religieusement le parcours de l'Impact en Ligue des champions.