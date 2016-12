Harry Shipp s'en va chez les champions

MONTRÉAL - L'Impact de Montréal a échangé le milieu de terrain Harry Shipp aux Sounders de Seattle en retour d'un montant d'allocation général, jeudi.

«Cette transaction nous donnera un peu plus de flexibilité au niveau du plafond salarial et le montant d'allocation général nous aidera également à améliorer l'effectif», a mentionné le directeur technique de l'Impact Adam Braz.



«Nous voulons remercier Harry pour son apport tant sur le terrain qu'à l'extérieur. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans le futur.»



À sa seule saison avec l'Impact, Shipp a récolté deux buts et trois passes en 27 matchs de saison régulière et 1596 minutes.



Il a également pris part à deux matchs des séries éliminatoires de la Coupe MLS et à un match du Championnat canadien Amway.