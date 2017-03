Ibrahimovic suspendu 3 matchs pour geste violent (vidéo et photos)

LONDRES - L'attaquant du Manchester United Zlatan Ibrahimovic va rater le match quart de finale de la Coupe anglaise contre Chelsea, lundi, ainsi que deux matchs de Premiership après avoir reconnu qu'il avait commis un geste violent en donnant un coup de coude à un rival pendant un match.

L'Association anglaise de football a annoncé mardi qu'Ibrahimovic allait purger une suspension de trois matchs à la suite de l'incident survenu samedi, dans un verdict nul de 1-1 contre Bournemouth.

Ibrahimovic a atteint Tyrone Mings au visage avec son coude, quelques instants après que le défenseur de Bournemouth eut semblé piler sur le côté de la tête de l'attaquant. Les arbitres n'avaient pas sanctionné les deux joueurs puisqu'ils n'avaient pas vu l'incident.

