«Ils sont tellement chanceux d'avoir un athlète comme Patrice Bernier» Jeremy Filosa (vidéos)

(98,5 Sports) - Alors que l'Impact de Montréal vient d'atteindre la mi-saison (17 matchs) avec cette défaite de 3-1 contre le Dynamo à Houston, le descripteur des matchs du Bleu-Blanc-Noir sur Cogeco Media, Jeremy Filosa en a fait un bilan avec Yanick Bouchard à Bonsoir les Sportifs.

«En début de saison, ils ont perdu un paquet de points qu’ils n’auraient jamais dû échapper, estime le coloré journaliste. Je compte un minimum de 5 points perdus dans les minutes ajoutées.»

Ces 5 points perdus auraient fait toute la différence au classement à ce stade-ci de la saison. Heureusement l’Impact a trois matchs de plus à jouer que le Crew de Columbus, installé au 6e rang, avec une priorité de 7 points sur les Montréalais. Le 6e rang est le dernier qui qualifie pour les séries éliminatoires.

Filosa fait valoir que malgré leurs qualités les milieux de terrains sont vieillissants.

«Bernier, Bernardello et Donadel ne peuvent pas jouer aux trois jours, ou même tous les week-ends, 90 minutes affirme Filosa. Je suis d’ailleurs extrêmement surpris que Patrice Benier ait pu maintenir le cap avec toutes les minutes qu’on lui a donné.»

Le capitaine de l’Impact a également joué les matchs du championnat canadien et il s’aligne en ce moment avec la sélection canadienne à la Gold Cup.

«En défensive, même si on se réjouit de l’éclosion de Kyle Fisher, l’Impact encaisse beaucoup trop de buts, analyse Filosa. Il va falloir corriger cela sinon, on ne fera pas les séries éliminatoires.»

Le jeune défenseur Fisher est d’ailleurs un des deux coups de cœur de Filosa avec l’attaquant Anthony Jackson-Hamel qui a profité des minutes qu’on lui a données pour marquer 5 buts, trois buts de moins que le meneur de l’équipe, Ignacio Piatti.

Parmi les déceptions, le descripteur mentionne le milieu/attaquant Dominic Oduro qui n’a qu’un seul but depuis le début de la saison.

«Mon joueur le plus utile, c’est Patrice Bernier, affirme Filosa. J’ai réfléchi entre lui et Piatti, mais celui qui a toujours été là c’est Patrice Bernier. On l’a vu, sans ce gars-là dans la formation ce club-là n’est pas le même.»

Le capitaine a annoncé en début de saison que celle-ci serait sa dernière. Ce qui pour Jeremy Filosa est un non-sens en raison de tout ce qu’il apporte à l’Impact de Montréal.

«Penses-y deux secondes, a-t-il lancé à Yanick Bouchard. Patrice Bernier fait 150,000$, Hernan Bernardello et Dominic Oduro font plus que 300,000$. Ça ne tient pas debout. Il joue pour l’Impact de Montréal parce qu’il a le cœur à la bonne place; il a le logo tatoué sur le cœur»

Selon Jeremy Filosa, le club devrait débourser une fortune pour un joueur qui en donnerait autant sur le terrain qu’à l’extérieur.

«Faudrait que t’amènes un joueur international, affirme-t-il. Et tu n’aurais pas la saveur locale non plus, ce que Bernier amène en termes de leadership pour les Ballou, Jackson et tous les autres québécois qui montent dans l’organisation.»

Le journaliste ne tarit pas d’éloges à l’endroit du capitaine de l’Impact.

«Ils sont tellement chanceux d’avoir un athlète comme Patrice Bernier, martèle-t-il. Je ne le répéterais jamais assez, c’est un des plus grands professionnels que j’ai eu la chance de couvrir dans ma carrière, ici à Montréal.»

