Impact: contrat de deux ans pour Mancosu

MONTRÉAL - L'Impact et l'attaquant italien Matteo Mancosu se sont entendus sur les termes d'un contrat de deux saisons.

Le onze montréalais en a fait l'annonce, jeudi.



Âgé de 32 ans, Mancosu a été obtenu en prêt du FC Bologne le 7 juillet dernier. Il a marqué trois buts et récolté quatre aides en 15 matchs de saison régulière, dont sept départs, et 772 minutes à sa première saison en Major League Soccer. Il a ensuite aidé l'Impact à atteindre la finale de l'Association Est, réussissant quatre buts et deux aides en cinq matchs éliminatoires.



Mancosu s'est avéré un prolifique marqueur en Série B italienne, récoltant 36 buts en 59 rencontres entre 2013 et 2015. Avec Bologne, en Série A, Mancosu a inscrit deux buts en 21 matchs, au cours desquels il a joué près de 900 minutes.



L'Impact amorce sa saison en MLS samedi, en rendant visite aux Earthquakes de San Jose. Il lancera sa saion locale le 11 mars prochain, au Stade olympique, en accueillant les Sounders de Seattle.