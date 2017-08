Impact: la confiance règne avant d'affronter l'Union

MONTRÉAL - L'Impact pourrait faire d'une pierre deux coups ce week-end, lorsque la formation montréalaise tentera de gagner du terrain dans la course aux séries éliminatoires, en plus de faire du tort à un rival direct.

L'Impact (7-8-6) espère remporter une deuxième victoire de suite seulement pour la deuxième fois cette saison en MLS, lorsqu'il rendra visite à l'Union de Philadelphie (8-10-5), samedi soir.

Le match sera présenté sur les ondes du 98,5fm avec Jeremy Filosa à la description et Arcadio Marcuzzi à l’analyse.

La troupe de Mauro Biello occupe le neuvième rang de l'Association de l'Est, à cinq points du Crew de Columbus et du sixième et dernier rang donnant accès aux séries. L'Impact a toutefois trois matchs en main sur le Crew.

De son côté, l'Union se retrouve au huitième rang, avec deux points de plus que l'Impact au compteur et deux matchs en moins à jouer d'ici la fin de la campagne.



«Ils ont des joueurs dynamiques qui peuvent aller vers l'avant et une défense disciplinée, a analysé le défenseur latéral de l'Impact Daniel Lovitz, plus tôt cette semaine. De notre côté, nous allons devoir nous imposer sur leur terrain. Nous avons déjà démontré que nous pouvons marquer des buts contre eux et nous allons devoir travailler fort pour garder la possession du ballon.»



L'Impact a défait l'Union 2-1 au stade Saputo, le 19 juillet. Il avait aussi arraché un verdict nul de 3-3 à Philadelphie le 22 avril, effaçant un retard de trois buts grâce notamment à un doublé d'Anthony Jackson-Hamel.



Le Bleu-blanc-noir a connu sa meilleure sortie depuis la trêve de deux semaines en juillet le week-end dernier, dans la victoire de 2-1 face à l'Orlando City SC. L'équipe espère enchaîner une deuxième victoire pour une première fois depuis les 20 mai et 3 juin.



«Nous étions plus proches les uns des autres et nous avons été en mesure de réussir beaucoup de combinaisons en triangle, ce qui a aidé au niveau de notre possession du ballon, a noté le capitaine Patrice Bernier en revenant sur le gain contre Orlando. Nous devons garder le même état d'esprit à Philadelphie.»



«C'était une bonne performance, a renchéri Lovitz. Je pense que nous sommes en confiance et ça arrive au bon moment, puisque nous allons affronter plusieurs rivaux d'association dans les prochaines semaines.»

Distraction Ballou Tabla

Si l'équipe est confiante, elle devra aussi s'assurer de ne pas s'être laissée distraire par la grève de deux jours du milieu de terrain Ballou Tabla.

L'Ivoirien âgé de 18 ans s'est absenté lundi et mardi, vraisemblablement parce qu'il était malheureux que l'équipe eut refusé une offre de transfert vers un club européen.



Ballou est rentré dans les rangs, mercredi, et a présenté ses excuses par le biais des réseaux sociaux.



Lovitz ne craignait toutefois pas que les caprices de Ballou affectent la préparation de l'équipe.



«Ça n'a pas vraiment à voir avec les autres joueurs. C'est une affaire personnelle entre lui et l'équipe, a-t-il rappelé. Nous sommes ses coéquipiers, mais nous nous concentrons sur notre travail sur le terrain.»



Les nouvelles étaient plus positives cette semaine en ce qui concerne le milieu de terrain Samuel Piette, qui sera admissible pour un premier match dans son nouvel uniforme. L'Impact a reçu mercredi son certificat de transfert international, complétant ainsi la transaction avec le CD Izarra, un club de troisième division en Espagne.



Piette s'est déjà attiré les éloges de ses coéquipiers cette semaine et il pourrait obtenir ses premières minutes face à l'Union si Hern­an Bernardello et Marco Donadel ne sont pas disponibles.

Le départ de Calum Mallace, échangé aux Sounders de Seattle jeudi, pointe aussi vers la présence de Piette dans la formation de Biello.