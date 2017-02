Impact: Louis Béland-Goyette est en mission

Jeremy Filosa a discuté avec Louis Béland-Goyette

(98,5 Sports) - Louis Béland-Goyette en est à son deuxième camp d'entraînement avec l'Impact de Montréal et il a bien l'intention de saisir sa chance cette fois. Après avoir été obligé de refaire ses classes avec le FC Montréal, Goyette se sent mieux armé pour se forger une place.

De son propre aveu, il ne pense pas à Ottawa et à la possibilité de retourner en USL. Son seul désir, c’est de jouer avec l’Impact.

« L’an passé en tant que capitaine du FC Montréal, les joueurs ont réalisé que je suis en mission. Je ne suis pas un gars qui parle fort, mais j’ai mené par l’exemple. Je pense avoir obtenu la maturité nécessaire pour faire le saut avec la première équipe. »

Biello était d’ailleurs heureux de finalement pouvoir donner des minutes de jeu au milieu québécois, qui n’a jamais cessé de progresser depuis ses tout débuts avec l’académie de l’Impact.

« Le tout s’est rapidement passé. Je suis passé des U18 aux U21 rapidement. Même chose du côté de l’équipe nationale. J’ai joué à tous les niveaux au Canada. Malheureusement, nous ne nous sommes pas qualifiés souvent pour les tournois de grande envergure. J’espère un jour jouer avec la première équipe nationale.»

Mauro surveille le progrès de Béland-Goyette depuis longtemps et espère qu’il lui forcera la main à lui donner du temps de jeu. Malheureusement pour le Québécois, ce ne sera pas facile de déloger les milieux partants, qui ont très bien terminé la dernière saison. Le trio formé d’Hernan Bernardello, Marco Donadel et Patrice Bernier s’avère expérimenté et efficace. Sans compter que Blerim Dzemaili se joindra au groupe plus tard cet été.

« Je veux simplement tenter de faire ma place dans les 18. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je vais tout donner pour m’y rendre. »

Béland-Goyette aime bien jouer devant les défenseurs, un peu comme Donadel. Avec de bons milieux offensifs devant lui, c’est à cette position qu’il pense mieux pouvoir aider l'équipe.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports