Impact-Whitecaps: on mise sur l'avenir

MONTRÉAL - Quand les Whitecaps de Vancouver rendront visite à l'Impact de Montréal, samedi, on pourrait bien avoir un certain aperçu de l'avenir du soccer canadien. Ou peut-être pas...

Les Whitecaps comptent sur Alphonso Davies qui, à 16 ans, est le plus jeune joueur en MLS. L'Impact mise sur Ballou Tabla, qui a eu 18 ans le 31 mars.



On ne sait pas si les milieux de terrain seront partants ou réservistes mais à ce point-ci, leurs formations n'ont pas hésité à les insérer dans l'action.



Natifs de l'Afrique qui ont grandi au Canada, ils ont été coéquipiers avec la brigade junior de l'unifolié, et ils se connaissent bien.



« Je le compte parmi mes amis, mais on parle d'un match entre nos deux équipes, a dit Tabla. Nous allons essayer d'obtenir les trois points. C'est un bon jeune joueur comme moi. Je suis content pour lui. »

Incertitude



Il y a de l'incertitude quant à savoir s'ils pourraient évoluer de nouveau ensemble pour le Canada.



Davies est né au Liberia et il a grandi à Edmonton. Il a le statut de résident permanent au Canada, mais pas celui de citoyen.



Le Montréalais Tabla n'a pas encore décidé s'il représentera le Canada ou bien son pays natal, la Côte d'Ivoire. L'entraîneur canadien Octavio Zambrano espère le convaincre de choisir la feuille d'érable. Tabla habite au Canada depuis l'âge de huit ans.



Tabla a fait mouche à son premier départ en MLS le 1er avril à Chicago, alors qu'il remplaçait Ignacio Piatti. L'entraîneur Mauro Biello l'a fait joueur lors de six matches sur sept, incluant deux départs. Certains pensent qu'il pourrait souvent être utilisé comme partant.



« Je pense qu'il en est très près, a dit Biello. Il continue de performer et de bien faire, il absorbe tout et il grandit comme joueur. Nous devons être prudents vu son âge mais en même temps, nous voulons lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse s'exprimer. Au bout du compte, il faut laisser le talent éclore. »



L'Impact devra se débrouiller sans les défenseurs Hassoun Camara (commotion cérébrale) et Victor Cabrera (élongation de la cheville).