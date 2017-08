«Je pense que l'équipe a compris» -Dzemaili

MONTRÉAL - L'Impact espère avoir enfin trouvé son rythme de croisière, alors que la formation montréalaise amorce une séquence cruciale de quatre matchs à domicile.

Le Fire de Chicago (12-6-5) sera de passage au stade Saputo, ce soir, alors que la troupe de Mauro Biello tentera de signer une troisième victoire de suite pour une première fois cette saison.



L'Impact (8-8-6) a défait l'Orlando City SC 2-1, à Montréal, le 5 août dernier, avant de battre l'Union 3-0, à Philadelphie, samedi dernier.



Piatti ouvre de l'espace pour les autres

«Je pense que l'équipe a compris que nous ne pouvons plus échapper de points, a noté le milieu de terrain Blerim Dzemaili, plus tôt cette semaine. Quand vous savez que vous devez gagner parce qu'un rival a gagné un match et que ça vous éloigne des séries, mentalement, il n'y a plus d'autres possibilités que la victoire.»



Dzemaili a identifié le retour en santé d'Ignacio Piatti comme un des éléments importants dans les récents succès de l'équipe. Rétabli d'une blessure aux adducteurs subie tard en juin, l'Argentin a d'ailleurs inscrit deux buts et une aide lors des deux derniers matchs et l'Impact présente un dossier de 2-4-1 quand il n'est pas du onze partant cette saison.



«Nacho attire toujours un, deux ou trois adversaires vers lui. Ça ouvre de l'espace pour moi et les autres en avant, a noté l'international suisse. Il fait un travail important pour nous tous. Il y a aussi eu un changement tactique, alors que nous sommes revenus au 4-3-3, ce qui change un peu la dynamique.»

Séquence éreintante



Après le duel de mercredi face au Fire, l'Impact complètera une séquence de trois matchs en huit jours en accueillant le Real Salt Lake, samedi.



Pour une rare fois cette saison, Biello aura des choix à faire au cours de la semaine, alors que seul Ambroise Oyongo, dont la saison est terminée, et Hernán Bernardello ne seront pas disponibles. Le jeune Ballou Tabla sera aussi absent mercredi, en raison d'une infection à la gorge.