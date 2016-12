Johan Venegas s'en va au Minnesota

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal a échangé le milieu de terrain Johan Venegas au Minnesota United FC en retour du défenseur latéral américain Chris Duvall et d'un montant d'allocation général.

La transaction sera conclue à la réception de son Certificat de transfert international.

Âgé de 25 ans, Duvall a disputé 59 matchs de saison régulière, dont 52 comme titulaire, en trois saisons en MLS avec les Red Bulls de New York.

Il a également été sur le onze partant lors des deux matchs des Red Bulls contre l’Impact lors des séries éliminatoires de la Coupe MLS en 2016.

Il a fait partie de l’édition des Red Bulls qui a remporté la Coupe des Supporters, remise à l’équipe qui termine au sommet du classement général, en 2015.

« Nous sommes très heureux d’ajouter Chris à notre équipe, a indiqué le directeur technique Adam Braz. C’est un défenseur qui a démontré sa polyvalence et sa fiabilité au cours de ses trois saisons avec les Red Bulls. C’est le profil de défenseur latéral recherché par notre équipe d’entraîneurs, et nous sommes très contents de l’accueillir. Nous voulons remercier Johan pour ses services et nous lui souhaitons beaucoup de succès avec sa nouvelle équipe. »

Originaire de Duluth, en Géorgie, Duvall a été repêché au 22e rang au total par les Red Bulls en deuxième ronde du SuperDraft 2014 de la MLS après une carrière de quatre saisons avec les Demon Deacons de l’Université Wake Forest. Il a fait ses débuts en MLS le 17 mai 2014 face au Toronto FC.

Il a également disputé quatre matchs de la Ligue des champions de la CONCACAF et deux matchs de la Coupe des États-Unis Lamar Hunt.

Duvall avait été sélectionné plus tôt dans la journée par Minnesota lors du Repêchage d’expansion de la MLS.