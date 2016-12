L'agent de Ronaldo confirme avoir reçu une offre très alléchante de la Chine

MILAN - L'agent de Cristiano Ronaldo a déclaré que la vedette du Real Madrid s'est fait offrir «plus de 100 millions d'euros par an» pour passer à la Super Ligue chinoise.

Mais Ronaldo ne s'en va nulle part.



Questionné par la chaîne italienne Sky Sports au sujet d'un transfert allégué de 300 millions d'euros offert à Madrid et d'un contrat de 100 millions d'euros par saison de la part d'un club non spécifié, Jorge Mendes a répondu que «c'est normal: il est le meilleur joueur au monde et le meilleur de tous les temps». Il a ensuite précisé que l'offre était de plus de 100 millions d'euros par an.



Mendes a ajouté que Ronaldo est heureux au Real Madrid.



«Bien que la Chine soit un nouveau marché intéressant pour plusieurs, c'est impossible pour Cristiano. (...) Il poursuivra au Real Madrid. Il n'y a pas que l'argent dans la vie», a-t-il ajouté



Jeudi, l'attaquant argentin Carlos Tevez a rejoint le Shenhua de Shanghai avec un contrat estimé à 40 millions $ US sur deux ans.



Les clubs chinois ont dépensé sans compter au cours des derniers mois pour attirer des vedettes sud-américaines. La semaine dernière, le rival de Shenhua à Shanghai, SIPG, a signé Oscar, de Chelsea. D'autres joueurs d'impact se sont joints à la ligue chinoise, dont les Brésiliens Hulk, Ramires et Paulinho; l'attaquant colombien Jackson Martinez et l'Argentin Ezequiel Lavezzi.