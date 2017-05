L'Amérique du Nord s'approche de l'obtention de la Coupe du monde de 2026

MANAMA, Bahreïn - L'Amérique du Nord fera un pas de plus vers l'obtention de la Coupe du monde de soccer de 2026 si la FIFA approuve un processus de mise en candidature accéléré, mardi.

Les 211 nations membres de la fédération internationale devraient ensuite approuver jeudi une proposition confirmant la candidature conjointe des États-Unis, du Canada et du Mexique d'ici juin 2018, si elle répond aux exigences de la FIFA.



Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré lundi à l'Associated Press que cette proposition de processus accéléré de mise en candidature est «intéressante et originale» et qu'elle serait discutée à la réunion de mardi, avant d'être officiellement présentée.



En évitant un scrutin, le processus de mise en candidature éviterait ainsi les allégations de corruption qui ont tainté les récents votes.



Infantino a ajouté que «par le passé, nous avons été témoins de plusieurs processus de candidature nébuleux» et que la FIFA «doit s'assurer que ce processus soit absolument inattaquable».