L'Impact amorce le championnat canadien

(98,5 sports) - L'Impact de Montréal disputera la première rencontre de la demi-finale du Championnat canadien avec le premier match d'une série aller-retour contre le Vancouver Whitecaps FC, mardi.

Le match sera présenté sur les ondes du 98,5fm avec Jeremy Filosa à la description, Arcadio Marcuzzi et Jacques Thériault à l’analyse (avant-match à 21h).

« Nous nous attendons à un match difficile, puisque les Whitecaps sont confiants et en forme, a dit l’entraîneur-chef Mauro Biello. C’est une rivalité. Le Championnat canadien est important pour les deux clubs. Nous voulons connaître un bon départ pour avoir la chance de progresser à la maison la semaine prochaine. Nous devons gérer ce match de la bonne manière avec notre partie de samedi dans les jambes, ainsi qu’un long voyage pour venir ici, mais nous avons des joueurs frais et prêts à jouer. »

Début du parcours vers la Ligue des champions

Le Bleu-blanc-noir effectuera donc ses premiers pas dans la compétition qui pourrait l’amener jusqu’à soulever la Coupe des Voyageurs pour une quatrième fois depuis 2008, année de réforme du tournoi, et pour une dixième fois dans son histoire.

Exceptionnellement cette année, le champion de l’édition 2017 ne sera pas qualifié d’office pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions de la CONCACAF, mais devra passer par un match de barrage contre le Toronto FC, vainqueur du tournoi en 2016, au BMO Field, le mercredi 9 août.

« Cette Coupe nous a permis de nous rendre très loin en Ligue des champions par la suite, a dit le défenseur Hassoun Camara. On a eu de belles histoires, de belles victoires aussi. On espère rééditer ce parcours, c’est quelque chose qu’on veut partager avec Montréal et le Québec. Il y a aussi une sorte de suprématie à obtenir sur l’échelon national. On a à coeur de faire quelque chose de grand cette année. »

Il est à noter que depuis cette année, les clubs participants au Championnat canadien doivent nommer au moins trois joueurs canadiens dans leur alignement de départ.

Depuis son entrée en MLS, l’Impact n’a jamais gagné contre les Whitecaps en Championnat canadien, le club a toutefois remporté la finale du Championnat canadien en 2013 contre eux, en vertu de la règle des buts à l’étranger. La série s’était terminée 2-2.

En quatre matchs de Championnat canadien contre Vancouver, le club montréalais présente une fiche de 0-1-3, quatre buts marqués et six encaissés.

En action cette fin de semaine, les Whitecaps ont vaincu le Sporting Kansas City, la meilleure équipe de l’Ouest, 2-0 à domicile.

Cette saison en MLS, les Whitecaps présentent une fiche de cinq victoires, cinq défaites et un match nul, bonne pour la sixième place de l’Association de l’Ouest.

Les défenseurs Brett Levis, David Edgar et Christian Dean, le milieu de terrain Yordy Reyna, ainsi que les attaquants Erik Hurtado et Bernie Ibini demeureront sur la touche, blessés.

Les Whitecaps ont toutefois annoncé que les Joueurs désignés Matías Laba, Fredy Montero et Brek Shea feront partie de la liste des 23 joueurs sélectionnés pour la demi-finale et seront à la disposition de l’entraîneur-chef Carl Robinson.

L’Impact complétera cette série aller-retour au total des buts au Stade Saputo, le mardi 30 mai à 19h30.

(Communiqué de l’Impact)