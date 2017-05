L'Impact battu par un tour du chapeau de Justin Meram

(98,5 Sports) - Trois buts de Justin Meram ont coulé l'impact de Montréal et permis au Crew de Columbus de l'emporter 3-2, samedi, au stade Saputo.

Fort de sa première victoire acquise le week-end dernier, l’Impact (2-4-4; 10 points) espérait remporter un deuxième match de suite. Il a plutôt encaissé un deuxième revers d'affilée à domicile.

Cette rencontre se voulait le premier match du nouveau joueur désigné de l’Impact, le milieu de terrain suisse Blerim Dzemaili , arrivé à Montréal plus tôt cette semaine.

Meram a rompu l'égalité avec un but à la 91e minute de jeu, au moment où l'on semblait se diriger vers un match nu. Il avait inscrit ses 5e et 6e buts de la saison aux 14e et 28e minutes de jeu de la première demie.

Ignacio Piatti (52e) et a Anthony Jackson-Hamel (74e) ont inscrit les buts de l'Impacté