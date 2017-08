L'Impact de Montréal affronte le Toronto FC

(98,5 Sports) - L'Impact de Montréal accueillera aujourd'hui son rival du Toronto FC, au stade Saputo. Le duel commencera à 16h30.

« Ce sera un gros match, c'est sûr, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Mauro Biello. Nous affrontons la meilleure équipe de la ligue et ils sont dominants présentement, tant à domicile qu'à l'étranger. Ils sont organisés dans toutes les phases du jeu, mais nous traversons une bonne séquence.»

L'Impact vous recommande de privilégier les transports en commun et d'arriver tôt. Compte tenu des travaux de réaménagement du carrefour Pie-IX / Sherbrooke, différentes entraves peuvent compliquer la circulation aux abords du Parc olympique, notamment sur la rue Viau, sur l'avenue Pierre-de-Coubertin et sur la rue Notre-Dame Est.

Quatre victoires de suite

L’Impact de Montréal a signé quatre victoires à ses quatre rencontres depuis le début du mois d'août, en route vers le sixième rang de l'Association Est, dernière place qualificative pour les séries éliminatoires de la Coupe MLS.

Durant cette séquence, les Joueurs désignés Nacho Piatti et Blerim Dzemaili se sont illustrés, marquant respectivement six buts et deux buts. Piatti a ajouté une passe décisive et Dzemaili, trois mentions d’aide.

L'Argentin a d'ailleurs été nommé Joueur de la semaine en MLS, mardi. Il est présentement au quatrième rang des buteurs de la ligue. Le milieu de terrain international suisse, de son côté, est partie intégrante de l'Équipe de la semaine de la MLS depuis les trois dernières semaines.

Toronto FC au sommet

Les Torontois, après avoir perdu en finale de la Coupe MLS aux tirs au but la saison dernière, sont présentement tout en haut du classement général de la ligue et sont favoris pour remporter le Supporters' Shield. L'équipe de Greg Vanney n'a pas subi la défaite à ses huit derniers matchs, une séquence invincible qui a débuté le 5 juillet.

« C'est excitant. Nous voulons jouer contre les meilleures équipes de la ligue et ils ont démontré qu'ils appartiennent à ce groupe cette année, a affirmé le gardien de l’Impact, Evan Bush. Nous sommes prêts pour ce match et nous savons que les trois rencontres contre eux auront une incidence directe sur le classement. Physiquement, mentalement, nous nous sentons bien présentement. Ça devrait être un match excitant. »

(Avec l'Impact de Montréal)