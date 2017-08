L'Impact de retour dans la course

MONTRÉAL - Les membres de l'Impact sont vraisemblablement passés de la parole aux actes.

Après avoir répété plusieurs fois pendant la première moitié de la saison qu'ils avaient les éléments pour accumuler les victoires, voilà que la formation montréalaise vient de gagner trois matchs d'affilée pour s'installer à la porte des séries.



Ignacio Piatti et Blerim Dzemaili ont sonné la charge à l'attaque, tandis que la défensive a finalement trouvé ses repères. D'ailleurs, l'Impact a signé un deuxième blanchissage de suite pour une première fois depuis octobre 2015 - grâce à des victoires de 3-0 contre l'Union de Philadelphie, samedi, et le Fire de Chicago, mercredi.



Cette série de succès a permis à l'Impact de s'approcher à deux points d'une place en séries, avec des matchs en main sur quatre des six formations devant lui dans l'Association Est.



Les succès coïncident aussi avec le retour en santé de la majorité du groupe. Ambroise Oyongo, dont la saison est terminée, est le seul joueur sur la touche présentement chez l'Impact, ce qui augmente la compétition à chaque poste.



«La profondeur est un élément important dans les succès d'une équipe, a rappelé l'entraîneur-chef Mauro Biello. Les joueurs vont se pousser les uns les autres à se dépasser. Certains font bien, d'autres attendent leur chance.



«Ça augmente le niveau de jeu à l'entraînement et ça peut améliorer les performances.»



Les deux jeux blancs d'affilée du Bleu-blanc-noir coïncident également avec l'arrivée du milieu de terrain défensif Samuel Piette, ce qui n'est peut-être pas le simple fruit du hasard.



Biello a laissé entendre plus tôt cette semaine qu'il pourrait faire une rotation dans son personnel samedi, quand l'équipe complétera une séquence de trois matchs en huit jours en accueillant le Real Salt Lake.