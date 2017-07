L'Impact doit gagner... sans Piatti et plusieurs autres

(98,5 Sports) - Mauro Biello aura un autre casse-tête dans les mains ce soir lorsqu'il devra donner son alignement partant aux officiels du match. Encore une fois, l'entraîneur montréalais doit se monter un 11 partant malgré plusieurs absents.

Le match de ce soir contre l’Union sera web diffusé au 985sports.ca et via l’application mobile Cogeco Radio dès 19h avec l'émission d'avant-match.

Premièrement, Ignacio Piatti manquera à l’appel, lui qui souffre toujours d’une blessure aux adducteurs. Il devrait cependant être de retour contre Dallas samedi.

Entre temps, le jeune Jean-Yves Ballou Tabla devrait prendre sa place sur l’aide gauche contre Philadelphie.

Aussi parmi les blessés, on ne s’attend pas à voir Andres Romero, Hassoun Camara ou Marco Donadel ce soir.

Sans oublier que Patrice Bernier, Anthony Jackson-Hamel et Maxime Crépeau sont toujours à la Gold Cup. Même chose pour le nouveau venu Shaun Françis, qui lui, représente la Jamaïque.

Finalement, le nouveau défenseur central Deian Boldor n’est toujours pas officiellement un membre de l’Impact et Biello attend toujours son arrivée à Montréal.

Alors qui reste-t-il?

Evan Bush sera le gardien partant, secondé par Eric Kronberg. En défensive, on risque de retrouver Laurent Ciman et Kyle Fisher au centre, appuyés par Daniel Lovitz et Chris Duval sur les flancs.

En milieu de terrain, Blérim Dzemaili épaulé par Hernan Berardello et Calum Mallace derrière lui. Mallace qui a peu joué cette saison a marqué un superbe but sur coup franc la semaine dernière à Ottawa, dans un match amical face au Fury.

En avant, Matteo Mancosu sera en pointe, avec à ses côtés, Ballou à gauche et Dominic Oduro à droite.

L’Union est au 8e rang dans l’Est, une place seulement devant l’Impact qui est 9e. La bonne nouvelle, c’est que Philadelphie n’a gagné qu’un seul match sur la route cette saison.

Montréal recevra ensuite la visite du Dallas FC samedi au Stade Saputo.

(Un texte de Jeremy Filosa / 98,5 Sports)