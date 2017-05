L'Impact prête Michael Salazar au Fury

MONTRÉAL - L'Impact a prêté le milieu de terrain/attaquant bélizien Michael Salazar au Fury d'Ottawa, son club affilié en USL, a annoncé l'équipe montréalaise par voie de communiqué mardi.

En vertu de cette entente, l'Impact pourra rappeler le joueur à tout moment durant la saison de la MLS. De plus, Salazar ne pourra être utilisé par le Fury en Championnat canadien et demeurera admissible pour l'Impact dans cette compétition.



Salazar a disputé deux matchs en MLS cette saison, pour un total de 33 minutes de jeu. En 2016, il avait pris part à 17 rencontres, dont huit à titre de partant, et marqué deux buts.



Il sera disponible pour le prochain match du Fury ce samedi contre les Rowdies de Tampa Bay, à la Place TD.