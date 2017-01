L'Impact repêche l'attaquant Nick Depuy

MONTRÉAL - L'Impact de Montréal a repêché l'attaquant Nick Depuy avec le 19e choix du SuperDraft de la Major Soccer League, vendredi.

Depuy est âgé de 22 ans et il a évolué à UC Santa Barbara au cours des quatre dernières saisons. Après avoir été recruté en tant que défenseur, il a été muté comme attaquant et il a inscrit 31 buts en 62 matchs lors des trois dernières campagnes.



Originaire d'Irvine, en Californie, Depuy mesure six pieds quatre pouces et pèse 185 livres.



Plus tôt lors du SuperDraft, le Minnesota United, une équipe d'expansion, a sélectionné l'attaquant Abu Danladi de UCLA au premier rang.



Le Ghanéen de 21 ans a marqué 18 buts en trois saisons avec son équipe universitaire.



L'autre équipe d'expansion, l'Atlanta United, a réclamé Miles Robinson de Syracuse. Ce dernier est considéré comme le meilleur défenseur du repêchage.



Chicago a ensuite échangé son troisième choix au New York FC pour un montant d'allocation de 250 000 $ US, permettant à la formation new-yorkaise d'opter pour l'attaquant Jonathan Lewis d'Akron.



Les Timbers de Portland ont choisi l'attaquant Jeremy Ebobisse de Duke au quatrième rang.



Au cinquième rang, Columbus a sélectionné le défenseur ghanéen de moins de 20 ans Lalas Abubakar tandis que le milieu de terrain Jackson Yueill de UCLA se retrouve avec San Jose.