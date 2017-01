L'Impact repêche l'attaquant Nick Depuy et le milieu central Shamit Shome

MONTRÉAL - L'Impact de Montréal a repêché l'attaquant Nick DePuy et le milieu de terrain Shamit Shome lors des deux premières rondes du SuperDraft de la MLS, vendredi.

Depuy est âgé de 22 ans et il a évolué à UC Santa Barbara au cours des quatre dernières saisons. Après avoir été recruté en tant que défenseur, il a été muté comme attaquant et il a inscrit 31 buts en 62 matchs lors des trois dernières campagnes.



Originaire d'Irvine, en Californie, Depuy mesure six pieds quatre pouces et pèse 185 livres.

À 6'5'' l'Impact pourrait vouloir le reconvertir en défenseur central. S'il demeure au poste d'attaquant il rejoindra deux autres jeunes marqueurs en Michael Salazar et Anthony Jackson-Hamel.

«Il est un attaquant qui est très grand, a rappelé le directeur technique de l'Impact, Adam Braz, lors d'une conférence téléphonique. Il devient une cible et il aime faire des courses dans la boîte.

«Il a aussi beaucoup d'ambition pour sa carrière. On a eu une bonne entrevue avec lui et on est content de l'ajouter à l'équipe.»

En deuxième ronde, l'Impact a opté pour Shamit Shome au 41e rang. Shome est un produit de la Génération adidas Canada qui évoluait avec le FC Edmonton la saison dernière.

Âgé de 19 ans et originaire d'Edmonton, Shome fait partie du programme national au niveau U20.

«Il est un milieu central qui est bon en possession, qui a de bonnes capacités techniques et qui est intelligent, a décrit Braz. Il a de l'expérience au niveau professionnel, ce qui est un gros plus à nos yeux. On pense qu'il peut s'adapter plus rapidement au rythme et à la vitesse du jeu qu'un gars qui sort de l'université.»

Les résultats du SuperDraft de la MLS peuvent être imprévisibles. L'an dernier, l'Impact avait choisi Michael Salazar au 24e rang et il s'est rapidement taillé un poste au sein de l'effectif de l'entraîneur Mauro Biello. En 2015, l'Impact avait choisi Romaro Williams au troisième rang, mais c'était plutôt Cameron Porter, repêché au 45e rang, qui s'était révélé le plus prêt à jouer des deux.

«C'est difficile de prédire avec les jeunes joueurs, a mentionné Braz quand il a été questionné sur la maturité des deux nouveaux membres de l'équipe. Ça dépend d'eux. C'est à eux de pousser sur le terrain, de montrer à Mauro et ses adjoints qu'ils peuvent avoir des minutes.

«Mais je pense qu'avec Nick DePuy, il a la capacité physique grâce à sa taille de jouer dans une ligue plus physique, avec des arrières centraux plus costauds. Et Shamit Shome a déjà de l'expérience chez les pros même s'il est encore jeune.»

Shome ne participera pas au camp de l'Impact puisqu'il tentera d'aider le Canada à se qualifier pour la Coupe du monde des moins de 20 ans. Les qualifications de la CONCACAF auront lieu en février et mars au Costa Rica. Le Mondial U20 sera ensuite présenté du 20 mai au 11 juin en Corée du Sud.

Trois autres membres de l'Impact ont récemment été rappelés par le Canada en prévision des qualifications: les ailiers Ballou Jean-Yves Tabla et David Choinière, ainsi que le défenseur Thomas Meilleur-Giguère.

Le SuperDraft de la MLS se poursuivra mardi. L'Impact détient aussi des choix de troisième ronde (63e au total) et de quatrième ronde (85e au total).

Plus tôt lors du SuperDraft, le Minnesota United, une équipe d'expansion, a sélectionné l'attaquant Abu Danladi, de UCLA, au premier rang.

Le Ghanéen de 21 ans a marqué 18 buts en trois saisons avec son équipe universitaire.

L'autre équipe d'expansion, l'Atlanta United, a réclamé Miles Robinson, de Syracuse. Ce dernier était considéré comme le meilleur défenseur du repêchage.

Le Fire de Chicago a ensuite échangé son troisième choix au New York FC pour un montant d'allocation de 250 000 $ US, permettant à la formation new-yorkaise d'opter pour l'attaquant Jonathan Lewis, d'Akron.

Les Timbers de Portland ont choisi l'attaquant Jeremy Ebobisse, de Duke, au quatrième rang.

Au cinquième rang, Columbus a sélectionné le défenseur ghanéen de moins de 20 ans Lalas Abubakar, tandis que le milieu de terrain Jackson Yueill, de UCLA, se retrouve avec San Jose.