L'Impact se rapproche d'une place en séries

(98,5 Sports) - Après avoir gagné trois matchs de suite, l'Impact de Montréal se rapproche rapidement de la sixième et ultime place donnant accès aux séries, dans la MLS.

Pour décrocher le sixième rang de l'Association de l'Est, l'Impact (9-8-6) aura besoin d'une victoire face au Real Salt Lake samedi au Stade Saputo.

Actuellement, le onze montréalais est à deux points de la sixième place détenue par le Atlanta United FC.

«Nous devons continuer sur cette lancée, a déclaré le milieu de terrain Blerin Dzemaili, qui a contribué à revitaliser le club depuis son arrivée en mai. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs maintenant. Nous avons besoin de trois points face au Real Salt Lake.

«Par chance, nous serons classés pour les séries lors du prochain match.»

«Il y a plus de confiance maintenant, a expliqué le capitaine Patrice Bernier. Les gars se passent le ballon davantage. Avant, nous étions pressés de jouer de l'avant et de nous débarrasser du ballon. Nous avons une bien meilleure exécution. Si un joueur se faire battre de vitesse défensivement, il y a quelqu'un pour couvrir. Lorsque nous avançons vers le but adverse, nous avons toujours deux ou trois options.»

«Les trois derniers matchs ont été très bons, a souligné le gardien de but Evan Bush, qui n'a pas concédé de but en 258 minutes de jeu. Nous commençons à ressembler à l'équipe que nous sommes. Nous avons regagné notre identité. En général, nous trouvons des moyens de gagner.»

Opposition féroce

La tâche d'enfiler une quatrième victoire consécutive ne sera pas facile pour l'Impact puisque le Real Salt Lake (8-12-5) tente aussi de se qualifier pour les séries dans l'Association Ouest. Huitième au classement, l'équipe se trouve seulement à trois points du sixième rang. De plus, elle est invaincue à ses trois dernières rencontres.

(Source: PC)