L'Impact sur le point de faire l'acquisition d'Adrian Arregui

(98,5 Sports) - L'Impact serait sur le point d'ajouter de la profondeur au poste de milieu terrain, et ce, très rapidement.

Le milieu argentin Adrian Arregui préparerait sa sortie du Club Atlético Temperley pour se joindre officiellement à l’Impact.

Le joueur a raté la dernière semaine d’entraînement avec l’équipe et le club a confirmé via sa page Facebook que c’était à cause de ses négociations avec l’Impact. Selon la publication, Arregui prépare présentement sa sortie.

L’organisation indique aussi qu’Arregui serait prêté à l’Impact pour un an avec une option d’achat de contrat.

Le jeune homme de 24 ans (5pi 7po et 163lbs) a joué 13 matchs, tous comme partant cette saison. Il a inscrit deux buts sur deux tirs cadrés et a accumulé un total de sept cartons jaunes.

Selon le journal argentin Olé, l’Impact le payerait environ 100 000$ pour la saison.

«Je quitte la tête haute et serein, je n’ai aucun regret. Je suis heureux d’aller tenter ma chance avec l’Impact.»

L'Impact ne possède plus de places internationales disponibles. Il devra donc procéder à une transaction dans le but d'en acquérir une, avant de le voir officiellement se joindre à l'équipe.

(Un texte de Jeremy Filosa / 98,5 Sports)