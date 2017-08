«La cloche a sonné» - Mauro Biello

Les commentaires de Mauro Biello

(98,5 Sports) - La récréation est terminée chez l'Impact de Montréal, lorsqu'on parle du sentiment d'urgence qui occupe l'entraineur-chef Mauro Biello.

« La cloche a sonné » a-t-il lancé, mardi, après l’entrainement.

Sans dire que ses joueurs n’en donnaient pas suffisamment, Biello a parlé de l’importance de revenir aux principes de base dans le jeu de son équipe. Lors des derniers matchs, l’Impact a eu l’air d’un club désorganisé qui ne savait pas quoi faire du ballon.

« Pour ce qui est de mon sentiment d’urgence, la cloche a sonné. Je reviens à ce que j’ai dit aux joueurs, il fait garder le jeu le plus simple possible. »

« Samedi, on a vu un club qui a le vent dans les voiles contre un club qui passe des moments difficiles et c’est pour cela qu’on a eu l’air si poche! Mais je vous garantis que lorsque nous serons à notre meilleur, nous ferons beaucoup mieux. »

Biello a expliqué que selon lui, lorsque tous ses meilleurs seront de retour et en forme, le club se portera beaucoup mieux.

Pourquoi Piatti au match des étoiles?

Il peut paraitre curieux de voir Ignacio Piatti participer au match des étoiles, jeudi, à Chicago, quand on sait que le meilleur marqueur de l’Impact n’est pas rétabli pas à 100%.

Malheureusement, un joueur qui participe au match de son équipe précédant le match des étoiles et qui déclare forfait est automatiquement suspendu pour le match suivant. L’Impact n’avait donc pas le choix de l’envoyer, désirant enfin lui donner un départ samedi face à Orlando.

« J’ai parlé à l’entraineur de l’équipe et je lui ai expliqué que «Nacho» revenait d’une blessure et qu’il fallait ménager ses minutes. Nous avons une bonne fraternité d’entraineurs alors je crois que ma demande sera respectée. »

De nouvelles acquisitions

Biello a ni plus ni moins confirmé que l’Impact va faire l’acquisition de quelques autres joueurs d’ici la fermeture du marché estival. Selon lui ces nouveaux visages feront le plus grand bien à l’Impact.

« Nous sommes sur le point de finaliser quelques dossiers. Ça va faire du bien d’ajouter de la fraicheur et de la compétition à notre groupe. »

En parlant d’acquisitions…

Le nouveau défenseur de l’Impact, Shaun Francis, a participé à un premier entrainement avec l’Impact mardi matin. Il s’est dit heureux de se retrouver à Montréal.

« Je vois ça d’un très bon œil, il y aura une belle opportunité pour moi ici étant donné la perte d’Ambroise Oyongo. San José me tenait au courant du dossier depuis quelques semaines et donc je savais que ça pouvait arriver et moi j’étais ouvert à cela. »

Sans vouloir être méchant envers Daniel Lovitz qui a rendu de fiers services à l’Impact depuis la blessure à Oyongo, Biello a dit de lui qu’il avait atteint la limite des départs consécutifs qu’il pouvait obtenir tout en demeurant efficace.

Finalement, Kyle Fisher passe présentement le protocole pour commotions cérébrales, il n’est pas clair s’il pourra jouer ou non samedi.

Avec Deian Boldor qui n’est toujours pas prêt à jouer et Victor Cabrera, blessé aux abducteurs, il aura peut-être une chance pour Wandrille Lefèvre d’obtenir un départ.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports