La MLS permettra un 4e changement en prolongation

NEW YORK - La MLS a annoncé jeudi que les équipes pourront procéder à une quatrième substitution lors des séries de la Coupe MLS en cas de prolongation.

La ligue a indiqué que l'International Football Association Board (IFAB) a autorisé l'expérimentation d'un quatrième remplacement en prolongation.



Selon les critères établis par l'IFAB, un quatrième changement pourra être effectué uniquement en cas de prolongation, et ce peu importe le nombre de substitutions effectuées par l'équipe au cours du temps réglementaire.



Parmi les autres compétitions effectuant l'expérience du quatrième remplacement, on retrouve la FA Cup, la Coupe d'Écosse, la Coupe des Confédérations de la FIFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.