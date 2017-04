La suspension de Donadel maintenu (vidéo)

(98,5 Sports) - Le comité d'appel indépendant pour les sanctions aux joueurs de la Major League Soccer (MLS) a rejeté la demande d'appel de l'Impact de Montréal concernant la suspension d'un match de son milieu de terrain Marco Donadel.

Rappelons que Donadel a été sanctionné d’un carton rouge, soit une expulsion immédiate du match assortie d’une suspension pour le match suivant, à la 44e minute de l’affrontement entre l’Impact et le Galaxy au StubHub Center, vendredi dernier à Los Angles.

L’Impact a subi la défaite 2-0, jouant toute la deuxième demie à court d’un joueur.

Le staff technique de l’équipe et les joueurs proches de l’action estimaient que Marco Donadel avait posé un geste normale lorsque deux joueurs se disputent le ballon et que le joueur du Galaxy, Jermaine Jones avait joué la comédie.

La suspension du vétéran joueur italien est donc maintenant pour le match de samedi au Stade Saputo entre l’Impact et l’équipe d’expansion Atlanta United FC.

Le comité d’appel est formé d’un représentant de la Fédération de soccer des États-Unis, un de l’Association canadienne de soccer et un troisième, délégué par l’Organisation des arbitres professionnels.

Les équipes de la MLS ont droit à deux appels infructueux dans une saison. L’impact n’a donc plus qu’un seul appel à sa disposition.

Le match entre l’Impact de Montréal et Atlanta United FC sera présenté sur les ondes du 98,5 Sports, à compter de 12h30 avec l’émission d’avant-match : Jeremy Filosa, Arcadio Marcuzzi et Jacques Thériault seront à la description, l’analyse et aux commentaires.