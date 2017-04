La victoire échappe à l'Impact (vidéo)

MONTRÉAL - L'Impact n'aurait pu demander mieux comme début de match. Mais malgré un but rapide de Marco Donadel, la formation montréalaise n'a pu offrir une performance complète et les Whitecaps de Vancouver sont venus de l'arrière pour l'emporter 2-1, samedi.

«Nous avons bien commencé le match, mais nous avons perdu notre rythme après avoir marqué, a analysé l'entraîneur-chef Mauro Biello. Il n'y avait pas assez d'intensité en milieu de terrain et nous avons perdu les batailles. Nous étions toujours en retard et ils sont revenus dans le match.



«Nous avons créé des occasions en deuxième demie, mais nous avons donné un but trop facile.»



Les visages étaient longs dans le vestiaire de l'Impact (1-3-4) après la rencontre. Pourtant, l'après-midi avait très bien commencé pour l'équipe locale.

Dans l'oeil d'Impact Média | Le but de Donadel en 1re mi-temps.

Une longue séquence en contre-attaque a pris fin à la neuvième minute quand Donadel a décoché une longue frappe d'environ 25 mètres. Le ballon a terminé son chemin dans le coin du filet à la droite du gardien David Ousted. C'était seulement la deuxième fois en huit matchs cette saison que l'Impact marquait le premier but.



Les Whitecaps (3-4-1) ont pris l'initiative du jeu par la suite. En raison d'un manque d'opportunisme, leurs efforts se sont transformés en un seul but, mais les dommages auraient pu être encore plus importants.



Andrew Jacobson a été le seul à concrétiser une occasion à la 29e minute. Un coup franc de Christian Bolanos a été dégagé par la défensive montréalaise, mais le ballon a abouti au pied de Jacobson, qui a marqué sur une belle frappe à la volée.



L'Impact a rouvert la machine en deuxième demie, mais il s'est buté à Ousted. Ce dernier a frustré deux fois le jeune Ballou Jean-Yves Tabla, en plus de priver Donadel d'un deuxième but.



Cristian Techera a finalement planté le poignard dans le coeur de la majorité des 19 597 spectateurs à la 79e minute. Il a profité de beaucoup d'espace sur le flanc droit lors d'une contre-attaque et a été patient pour se débarrasser du défenseur Laurent Ciman en repli, avant de battre le gardien Evan Bush.



«Je n'ai pas fait une superbe passe, mais nous devons nous battre pour donner des solutions, a mentionné Ciman, auteur du revirement ayant mené au deuxième but. Ils sont partis en contre-attaque et je pensais qu'il (Techera) allait tirer. Il a plutôt fait un crochet et il a bien fini le jeu. J'accepte le blâme.



«Nous avons perdu à la maison. Je suis déçu et frustré. C'est difficile à digérer.»



Malgré son début de saison difficile, l'Impact avait pu tirer du positif des matchs précédents. Il avait arraché une victoire à l'Atlanta United grâce à un but en fin de rencontre il y a deux semaines, avant de soutirer un verdict nul à l'Union de Philadelphie en effaçant un retard de trois buts le week-end dernier.



L'Impact demeure toutefois coincé avec une seule victoire au compteur et la performance face aux Whitecaps ramène un vent d'inquiétude autour de l'équipe.



«Je suis inquiet, c'est normal, a admis Biello. Je ne peux pas être content, nous avons perdu. Au niveau de l'attaque, nous sommes capables de déséquilibrer l'adversaire, mais il faut fermer le jeu défensivement. Nous avons commis beaucoup de fautes parce que nous étions en retard sur le jeu. Nous devons mieux lire le jeu en milieu de terrain et défensivement. Ça devra s'améliorer dans les prochains matchs.»



L'Impact sera de retour en action samedi prochain, quand il rendra visite au D.C. United. La formation montréalaise pourrait être privée de l'attaquant Matteo Mancosu, blessé à la cuisse gauche en début de match face aux Whitecaps.



Son remplaçant, Anthony Jackson-Hamel, auteur de trois buts à ses deux sorties précédentes, a quitté la rencontre à la 73e minute en raison de ce qui semblait être une crampe à un mollet.

Match en direct

Deuxième demie

90e minute + 4 - Carton jaune pour Dominic Oduro qui n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre

80e minute - But des Whitecaps - Cristian Techera donne l'avance à son équipe.

72e minute - Anthony Jackson-Hamel est blessé à une jambe. Il cède sa place Daniel Lovitz.

65e minute - Carton jaune pour Matias Laba des Whitecaps

65e minute - Changement pour l'Impact: Dominic Oduro remplace Hernan Berdardello.

Première demie

41e minute - Hernan Bernardello reçoit un carton jaune.

29e minute - But des Whitecaps - Andrew Jacobson frappe une volée, de loin, qui passe par-dessus tout les joueurs incluant Evan Bush.

28e minute - Kyle Fisher reçoit un carton jaune.

9e minute - But de l'Impact - Marco Donadel frappe de loin, le ballon pénètre dans le filet.

5e minute - Changement pour l'Impact: Matteo Mancosu blessé, est remplacé par Anthony Jackson-Hamel.