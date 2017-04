La victoire échappe à l'Impact (vidéos)

On en parle en ondes : Montant des faits saillants (défaite de 2-1 vs Vancouver (4:21) Publié le samedi 29 avril 2017 dans Soccer - Impact Avec Jeremy Filosa et Arcadio Marcuzzi

MONTRÉAL - Un but de Christian Techera en deuxième demie est venu gâcher l'après-midi des partisans montréalais, samedi, alors que les Whitecaps de Vancouver en ont profité pour vaincre l'Impact 2-1.

La formation montréalaise a connu un rare bon début de match en 2017, alors que Marco Donadel a permis à l'Impact (1-3-4) d'inscrire le premier but pour seulement une deuxième fois en huit rencontres cette saison.



Cependant, Andrew Jacobson a répliqué avant la fin de la première demie pour les Whitecaps (3-4-1), pendant un relâchement du Bleu-blanc-noir. Techera a ensuite jeté une douche froide sur les 19 597 spectateurs présents au stade Saputo en marquant sur une contre-attaque à la 79e minute.



L'Impact sera de retour en action samedi prochain, quand il rendra visite au D.C. United. La formation montréalaise pourrait être privée de l'attaquant Matteo Mancosu, blessé à la jambe gauche en début de match face aux Whitecaps.



Son remplaçant, Anthony Jackson-Hamel, auteur de trois buts à ses deux sorties précédentes, a quitté la rencontre à la 73e minute en raison de ce qui semblait être une crampe à un mollet.



Bon départ, même résultat



Les locaux ont bien amorcé la rencontre, mais une tuile leur est rapidement tombée sur la tête quand Mancosu s'est blessé en décochant une frappe dès la deuxième minute de jeu.

Dans l'oeil d'Impact Média | Le but de Donadel en 1re mi-temps.

Donadel's goal in 1st half #IMFC #MTLvVAN pic.twitter.com/mNiwh6zw3p — Impact de Montréal (@impactmontreal) 29 avril 2017

Cela n'a pas ralenti les élans de l'Impact, qui a ouvert la marque à la neuvième minute de jeu. Une longue séquence en contre-attaque a pris fin quand Donadel a décoché une longue frappe d'environ 25 mètres. Le ballon a terminé son chemin dans le coin du filet à la droite du gardien David Ousted.



Les Whitecaps ont pris l'initiative du jeu par la suite. En raison d'un manque d'opportunisme, leurs efforts se sont transformés en un seul but, mais les dommages auraient pu être encore plus importants.



Jacobson a été le seul à concrétiser une occasion à la 29e minute. Un coup franc de Christian Bolanos a été dégagé par la défensive montréalaise, mais le ballon a abouti au pied de Jacobson, qui a marqué sur une belle frappe à la volée.

Ce but a forcé l'Impact à rouvrir la machine, mais les deux équipes sont rentrées dans leur vestiaire respectif dans une impasse de 1-1 à la mi-temps.



Ignacio Piatti s'est retrouvé au coeur des quelques montées montréalaises au retour de la pause, tout comme la jeune sensation Ballou Jean-Yves Tabla. Ce dernier a cogné à la porte à la 74e minute, mais Ousted a repoussé sa frappe décochée avec un angle restreint.



Ballou s'en est aussi voulu quelques instants plus tard, après avoir raté un filet ouvert à la suite d'un centre parfait d'Ambroise Oyongo.



Techera a finalement planté le poignard dans le coeur des partisans montréalais à la 79e minute. Il a profité de beaucoup d'espace sur le flanc droit lors d'une contre-attaque et a été patient pour se débarrasser du défenseur Laurent Ciman en repli, avant de battre le gardien Evan Bush.



Ousted a gardé les Whitecaps en avant en stoppant une puissante frappe de Donadel à la 82e minute. Ousted a rejoué le tour à Ballou à la 87e minute.

-----------

Match en direct

Deuxième demie

90e minute + 4 - Carton jaune pour Dominic Oduro qui n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre

80e minute - But des Whitecaps - Cristian Techera donne l'avance à son équipe.

72e minute - Anthony Jackson-Hamel est blessé à une jambe. Il cède sa place Daniel Lovitz.

65e minute - Carton jaune pour Matias Laba des Whitecaps

65e minute - Changement pour l'Impact: Dominic Oduro remplace Hernan Berdardello.

Première demie

41e minute - Hernan Bernardello reçoit un carton jaune.

29e minute - But des Whitecaps - Andrew Jacobson frappe une volée, de loin, qui passe par-dessus tout les joueurs incluant Evan Bush.

28e minute - Kyle Fisher reçoit un carton jaune.

9e minute - But de l'Impact - Marco Donadel frappe de loin, le ballon pénètre dans le filet.

5e minute - Changement pour l'Impact: Matteo Mancosu blessé, est remplacé par Anthony Jackson-Hamel.