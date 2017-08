Le Barça comble le trou laissé par le départ de Neymar

MADRID - Barcelone consolide son attaque en rachetant Ousmane Dembele du Borussia Dortmund dans le cadre d'un transfert qui pourrait atteindre 147 millions d'euros (173 millions $ US), le deuxième plus cher de l'histoire après le record établi par celui de Neymar au Paris Saint-Germain.

Barcelone a précisé que Dembele, âgé de 20 ans, sera officiellement présenté, lundi, après avoir passé son examen médical et signé son contrat.



Le club espagnol paiera 105 millions d'euros (124 millions $ US) plus d'éventuels bonis. Ces «paiements conditionnels» pourraient atteindre jusqu'à 40 pour cent des frais de transfert, a déclaré le club de Dortmund dans un communiqué.



Barcelone a précisé que le contrat de Dembele aura une clause de rachat de 400 millions d'euros.



L'équipe mise sur lui pour tenter de combler le départ de Neymar au Paris Saint-Germain pour une somme de 260 millions $ avant le début de la saison.



Dortmund a mis Dembele à l'amende et l'a suspendu récemment après qu'il eut raté un entraînement sans permission. Il a apparemment refusé tout contact avec le club après avoir reçu l'offre de Barcelone.



Dortmund aurait, selon certaines informations, refusé la première offre de 100 millions $ US de Barcelone pour mettre la main sur lui.



Rapide et talentueux, Dembele est considéré comme l'un des joueurs français les plus prometteurs, avec Kylian Mbappe de Monaco.



Dembele est passé de Rennes à Dortmund l'an dernier dans le cadre d'un transfert de 16,7 millions $ à l'époque.



Il a marqué six buts et en a préparé 13 autres en 32 matchs en Bundesliga la saison dernière. Son contrat avec Dortmund était valide jusqu'en 2021.