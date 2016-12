Le capitaine Bernier non protégé par l'Impact

MONTRÉAL - L'Impact de Montréal a dévoilé sa liste de 11 joueurs protégés en vue du repêchage d'expansion, qui aura lieu mardi.

L'Atlanta United et le Minnesota United FC, qui feront leurs débuts dans la MLS en 2017, auront l'occasion de sélectionner cinq joueurs chacun parmi les joueurs non protégés des autres équipes du circuit.



L'Impact a protégé le gardien Evan Bush, les défenseurs Laurent Ciman, Víctor Cabrera, Ambroise Oyongo et Hassoun Camara, les milieux de terrain Hernán Bernardello, Marco Donadel, Ignacio Piatti, Andrés Romero et Johan Venegas, de même que l'attaquant Matteo Mancosu.

Parmi les joueurs non protégés, on retrouve Kyle Bekker, Patrice Bernier, Didier Drogba, Eric Kronberg, Callum Mallace, Dominic Oduro, Lucas Ontivero, Harry Shipp, Donny Toia, Amadou Dia, Kyle Fisher et Michael Salazar.

Notons qu'Oduro et Bernier deviennent des joueurs autonomes et qu'il n'est pas anormal que l'Impact ne les protège pas avant d'en arriver à une entente avec eux.

Quant aux joueurs développés par l'Académie de l'Impact, ils sont automatiquement protégés. C'est le cas que de David Choinière, Maxime Crépeau, Anthony Jackson-Hamel et Wandrille Lefèvre.



Par ailleurs, Ballou Jean-Yves Tabla et Louis Béland-Goyette n'ont pas à être protégés.



Chaque club de la MLS ne peut perdre qu'un maximum d'un joueur lors de ce repêchage d'expansion.