Le défenseur de l'Impact Ambroise Oyongo se blesse au Cameroun

(98,5 Sports) - Le défenseur de l'Impact de Montréal, Ambroise Oyongo, aurait subi une sérieuse blessure au genou droit, samedi, lors d'un match de qualifications opposant l'équipe du Cameroun, son pays d'origine, et le Maroc. Cette rencontre avait lieu dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations.

Selon différents médias, le latéral gauche de l'Impact s’est blessé à la 30e minute de jeu.

Des ambulanciers auraient transporté le joueur jusqu’à un hôpital de Yaoundé, la capitale du Cameroun.

Sur Twitter, on apprend que l’athlète de 25 ans serait affligé d'un déboitement de la rotule et une rupture des ligaments.

La blessure serait assez sérieuse.

La rupture d'un ligament entraîne normalement une diminution de la stabilité du genou. Le ligament intervient dans les activités où les membres inférieurs sont mis à contribution de façon importante, en particulier dans des gestes de torsion du genou. Ceux-ci sont particulièrement sollicités au soccer.



